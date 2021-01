La empresa Cablevisión comenzó a enviar desde la semana pasada las boletas de febrero, a pesar de contar con una resolución oficial y un fallo judicial en contra, con aumentos del 20 por ciento y sin descontar la diferencia de enero, cuando ya habían también sobrefacturado el servicio. En una actitud desafiante a la normativa vigente, que contempla ofrecer una prestación básica universal y aplicar un aumento al servicio habitual de hasta 5 por ciento, la empresa del Grupo Clarín volvió a aumentar un 20 por ciento en febrero y se resiste a devolver los incrementado de más en enero (cuando aumento el servicio un 20 por ciento), aún pese al reclamo de los hogares.

La Enacom sumarió este lunes a la empresa y aplicará una sanción económica por el incumplimiento. El Destape informó este domingo sobre esta situación y un importante número de usuarios y usuarias hicieron llegar a través de las redes la contestación que recibieron de la empresa ante el reclamo por haber facturado mal febrero y no haber aplicado la devolución de la diferencia de enero. Hasta al propio vicepresidente de la Enacom, Gustavo López, la empresa le "notificó" que no estaba vigente ese aumento y que se estaba discutiendo con el organismo, algo absolutamente falsa, como confirmó el funcionario.

En diciembre, el Enacom puso en marcha la prestación básica universal y autorizó sólo el 5 por ciento de aumento para el mes de enero en los servicios TICs. Algunas empresas, aduciendo que la resolución era del 18 de diciembre y ya habían emitido las facturas, cobraron con un aumento superior y no autorizado. Para estos casos, el organismo definió que debían devolver el 15 por ciento pagado de más en la boleta de enero y continuar con el incremento del 5 por ciento. Cablevisión no devolvió la diferencia ni informó sobre alguna nota de crédito. Por el contrario, volvió a aumentar un 20 por ciento. Ante la consulta de los usuarios la empresa ratifica su posición, pero por mensaje privado.

Pague y luego no reclame

Un centenar de lectores de El Destape publicaron en Twitter las respuestas que recibieron de la empresa al consultar por la facturación. "A mí mismo me pasó, yo mandé un tuit diciendo que debían devolver el importe y me contestaron: no, no es así. Le vamos a escribir por privado. Y es una máquina que está preparada para decirle a la gente que no te van a devolver la plata", comentó López, el vicepresidente de la entidad que regula a estas empresas, en una entrevista a FM La Patriada. Las empresas piden a los usuarios hablar por mensaje privado y les rechazan el reclamo.

Ante la consulta, el bot de la empresa le pide amablemente: "Hola @fedezariagam, por favor envíanos tu consulta por MD para poder ayudarte", según reenvió el usuario en respuesta a la nota la contestación de Cablevisión. "Yo llame y me dijeron que siguen cobrando con el 20% porque todavía están hablando y capaz salga. jaja son unos hdp. Tendrían que multarlos encima prestan un servicio de mierda", escribió desde su cuenta @LeonAcade. "Yo llamé y se niegan a reconocer la resolución del gob "que todavía no esta firmada" pese a que esta en el BORA! y que necesitan aumentar para dar un buen servicio (...?)", señaló @haruhojaverde.

Desde la cuenta @Dorys0805 comentó a este medio que le dijeron que "no les alcanza". "Hace una hora estoy esperando por md que me den una solución", se sumó @Naaxaaa. Además de las contestaciones y las capturas de pantalla de la respuesta del bot de Cablevisión, los usuarios comenzaron retuitear la consigna de "yo no pago". "Y que se hace? Cómo se paga según la norma?***", escribió @hrodric_17.

Qué se hace ante el abuso

"Puede ir a Defensa del Consumidor o a alguna de las entidades de protección a los usuarios. O directamente viene al Enacom o al Defensor del Pueblo. O no paga. Cada uno puede hacer lo que le parezca. Lo que digo es que la empresa cobra de más", explicó en la entrevista López.

"No solo la vamos a intimar, sino que tienen un fallo de un Juzgado de Mar del Plata que dice que tiene que devolver el dinero. El Enacom no puede llamar a una rebelión fiscal. El Enacom lo que le dice a la gente es que le están cobrando de más y que haga lo que le parezca porque la factura está mal hecha", reiteró el vicepresidente del ente regulador. "Nosotros lo que vamos a intimar es a que se abstenga de cobrarle a la gente; es decir, que no cobren y rehagan la factura. Además de aplicar severísimas sanciones", ratificó.

El funcionario anticipó que se utilizarán como prueba para las sanciones "todas las capturas de pantalla de usuarios a los que la empresa les contestó que el aumento de 5% no estaba fijo, lo cual es falso, o que estaban hablando con el Enacom, otra noticia falsas". "Todas estas noticias que le dice a la gente es el elemento de prueba, no solo las facturas sino también las contestaciones a nuestros propios empleados que son usuarios del servicios", concluyó el funcionario.

En un comunicado en su página Web, el Enacom ratificó que "la resolución se encuentra plenamente vigente y operativa, por lo que, como autoridad de aplicación, procedió a intimar a las empresas a que ajusten su facturación de manera inmediata, retrotrayendo los aumentos mal aplicados y reintegrando a los usuarios y usuarias el dinero facturado indebidamente, e inició los procedimientos administrativos correspondiente para aplicar las sanciones que corresponden". "Enacom hará uso de sus facultades como ente regulador para resguardar el cumplimiento de las normas vigentes y articulará las herramientas correspondientes que la ley le otorga, como parte de un Estado presente que asume el compromiso de garantizar la accesibilidad y asequibilidad de los usuarios y usuarias a los servicios de información y comunicación", comunicó oficialmente el ente.