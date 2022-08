Mudafy levanta Serie A por USD 10 millones en ronda liderada por Founders Fund

La proptech Mudafy cerró un financiamiento Serie A por 10 millones de dólares liderado por Founders Fund, la firma estadounidense de capital de riesgo que también ha invertido en compañías como Airbnb, Stripe, Facebook, SpaceX y en exitosas empresas unicornio en Latinoamérica como Nubank y Kavak.

La startup inmobiliaria argentina invertirá este capital para generar USD 500 millones en ventas anualizadas para fines de 2022 y para continuar su expansión en México.

Con más de 50.000 propiedades y más de 1 millón de usuarios únicos activos mensuales, el marketplace end-to-end de Mudafy es una de las plataformas tecnológicas inmobiliarias más grandes de la región.

Programa de pasantías para más de 7.000 estudiantes de todo el país

A través de su Programa de Pasantías, "Únicxs", Unilever convocó a más de 7.000 jóvenes universitarios de diversas carreras a dar sus primeros pasos laborales en la organización, sin tener que movilizarse a Buenos Aires, gracias a la digitalización y virtualidad de estos tiempos.

Los postulantes interesados pueden inscribirse a través de http://www.grupociadetalentos.com/unicxs2022.

Las búsquedas están orientadas a estudiantes de los últimos dos años de todas las carreras y que tengan disponibilidad horaria de 20 horas semanales, y la etapa de inscripción finaliza el 4 de setiembre próximo.

Se presentó la Fundación Mirgor

Con el objetivo de acompañar el desarrollo de las comunidades en donde la compañía tiene operaciones, Mirgor presentó su fundación, a través de la cual la compañía brindará apoyo en cuatro ejes centrales: educación, soluciones habitacionales, salud y cultura.

En lo que respecta al eje educación, creará el Instituto Técnico Fundación Mirgor de Formación Laboral y Desarrollo Profesional el cual brindará educación formal mediante certificaciones laborales reconocidas y autorizadas por el Ministerio de Educación de la provincia de Tierra del Fuego.

En cuanto a soluciones habitacionales, el objetivo será ampliar la disponibilidad de viviendas en la zona fueguina de Rio Grande y generar una solución habitacional sustentable a fin de mitigar el impacto ambiental en materia de uso de energía y agua y la generación de efluentes domiciliarios.

Mostaza inauguró 10 nuevas sucursales en el año y avanza con su Plan de Expansión 2022-2023

Mostaza, una de las dos cadenas líderes de fast food de Argentina, inauguró 10 nuevas sucursales en distintos puntos del país en lo que va de 2022, creando más de 500 nuevos puestos de trabajo, y se encuentra con más de 30 locales en obra, con las que la empresa proyecta profundizar su plan de expansión en el interior con nuevas aperturas para el periodo 2022-2023.

El principal foco de la empresa es la expansión a nivel nacional, apuntando a posicionar la marca como líder en la categoría de fast food a través de un formato de franquicias que combina rentabilidad, crecimiento y sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Esta progresión se ve fuertemente impulsada por su modelo de negocio: Mostaza All In One, que engloba en un mismo formato los servicios de delivery, take away, consumo outdoor e indoor, compra por APP, terminales de autogestión para pedidos sin contacto y, siguiendo las tendencias de consumo, AutoMostaza, que experimentó un incremento en su tráfico de un 30% interanual

