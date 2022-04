El 82% de los trabajadores en Argentina valoran la flexibilidad horaria en el empleo, según encuesta

El 82% de los trabajadores argentinos considera de gran importancia contar con flexibilidad en términos de horarios de trabajo y el 71% considera muy importante disponer de flexibilidad en términos de ubicación de lugar de trabajo, lo que incluye la posibilidad de realizar home office o trabajo remoto, según un relevamiento privado.

A su vez, el 43% aseguró que no se uniría a una empresa que no le permita llevar su propio horario y el 27% no ingresaría a una empresa que no le ofreciera la posibilidad de trabajar en forma remota, según el último relevamiento realizado por la consultora Randsatd.

En Argentina, la encuesta abarcó una muestra de 800 personas de entre 18 y 65 años que trabajan en relación de dependencia más de 24 horas semanales.

---

Morixe revierte ciclo de resultados netos negativos

La empresa alimenticia Morixe anunció los resultados por el período de nueve meses finalizado el 28 de febrero de 2022 durante el cual sus ventas ascendieron a $ 7.494 millones, y el resultado operativo sobre las mismas alcanzó un 2%, llegando a los $ 147 millones, resultados que no contemplan las potenciales mejoras vinculadas con los fideicomisos creados para compensar los mayores costos del trigo.

"Morixe continúa efectuando inversiones que permitirán mejorar la competitividad de sus productos, incrementar los márgenes operativos y continuar aumentando su presencia comercial", indicó la compañía en el comunicado enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El trimestre arrojó una ganancia neta de $ 63 millones, equivalente a 4% de retorno sobre ventas del trimestre y 0,7% sobre activos; aunque los resultados del período se encuentran afectados por intereses financieros por $ 154 millones de un préstamo destinado a financiar inversiones en nuevas unidades de negocio industriales, que comenzarán a generar flujos operativos positivos durante el segundo semestre del año.

---

Walmart.com.ar ahora es MASonline.com.ar, la nueva web de Híper ChangoMAS y ChangoMAS

La cadena Hiper ChangoMAS presentó la nueva plataforma de comercio electrónico MasOnline.com.ar que reemplazará al viejo portal de compras de Walmart en el país, tras la adquisición de la operación por parte del Grupo De Narváez.

"En un año de pura renovación e innovación digital en GDN Argentina, estamos convencidos que el lanzamiento de MASonline nos desafía a potenciar nuestro ecosistema de eCommerce con una plataforma que permita acercarles a los clientes una modalidad confiable y dinámica de compra los 365 días del año. Con este lanzamiento, apostamos a estar más cerca de cada uno de los clientes con más de 22.000 ítems activos, más categorías y más precios bajos", aseguró Matías Grondona, gerente general de GDN Argentina.

Este lanzamiento es parte de una agenda de transformación que viene realizando la compañía con el foco puesto en fortalecer la propuesta omnicanal que Hiper ChangoMAS, ChangoMAS y Super ChangoMAS ofrecen a sus clientes, creando una experiencia digital sin fricciones, de manera ágil y centrada en cada una de las necesidades y comunidades donde operan.

---

Tres parrillas argentinas, entre las mejores del mundo

Tres parrillas argentinas se ubicaron entre las 101 mejores del mundo en 2022, según el ránking elaborado por el sitio especializado Worldbeststeaks.com: Don Julio ocupó el puesto N° 2; La Cabrera, el N° 41; y La Brigada, el N° 60.

"Lo que encuentras en Don Julio es la mejor calidad de bistec argentino; por ejemplo, cortes exclusivos como bife de cuadril y entraña", destaca Worldbeststeaks.com, que consideró a la parrilla argentina "una catedral para carnívoros en la fantástica Buenos Aires".

La Cabrera, "uno de los Restaurantes de Carnes más exitosos de Buenos Aires" para Worldbeststeaks.com, ofrece "una auténtica experiencia de parrilla argentina, de la mejor manera posible y diferente, y que esto lo consiga se nota en cada visita y en cada plato servido".

Finalmente, en el puesto N° 60 distinguieron a La Brigada, clásica parrilla de San Telmo creada en 1992 por Hugo Echevarrieta.

Con información de Télam