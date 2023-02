Avanzan las obras de infraestructura judicial en La Plata

Las obras del nuevo edificio que albergará oficinas del Fuero Contencioso Administrativo y Cámaras Civiles de la Provincia de Buenos Aires en La Plata, que estaban paralizadas desde 2019 y demandarán una inversión de $1.164.624.687, muestran un avance cercano a 50%, informó hoy el Gobierno bonaerense.

Los trabajos en la nueva edificación -que cuenta con 7.400m2 divididos en planta baja, siete pisos, tres subsuelos y azotea- fueron paralizados en marzo de 2019 y se reactivaron luego de una renegociación del monto a invertir y un nuevo plazo para la finalización de la misma.

Los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Leonardo Nardini; y Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak; y la diputada provincial por el Frente de Todos Lucia Iañez, recorrieron la obra.

Instalarán una bodega de uso comunitario para productores vitivinícolas de San Luis

El Ministerio de Producción de San Luis instalará una bodega de uso comunitario para que los productores vitivinícolas de San Luis puedan gestionar su producción sin intermediarios.

El titular de la cartera, Marcelo Amitrano, dialogó con productores y técnicos de la Mesa Vitivinícola de San Luis sobre el trabajo realizado a lo largo de 2022 y los objetivos trazados para este año, informó Prensa del Ministerio local.

Amitrano manifestó la predisposición del Ministerio de acompañar a los productores vitivinícolas y desarrollar una agenda de trabajo conjunto, con la meta de incorporar la actividad a la agenda productiva de la provincia.

Instalarán seis módulos en la nueva planta potabilizadora de ABSA en Bahía Blanca

Seis nuevos módulos arribaron a la ciudad bonaerense de Bahía Blanca para formar parte de la nueva planta potabilizadora compacta de Aguas Bonaerenses (ABSA) y que forman parte de una inversión de $630 millones.

La prestataria del servicio indicó que "la obra permitirá incrementar la disponibilidad de agua potable en 1.125.000 litros por hora, generando un beneficio para más de 300 mil habitantes".

"Los módulos provienen de talleres de Santa Fe, Avellaneda y Bahía Banca, han sido construidos en chapa y acero inoxidable y tratados con pinturas especiales para llevar adelante en ellos el proceso de potabilización", señaló ABSA en un comunicado.

El Inidep de Mar del Plata realiza ensayos y calibración de redes de arrastre

El programa "Desarrollo de Artes de Pesca y Métodos de Captura" del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) de Mar del Plata, comenzó esta semana la campaña "Ensayos y calibración de las redes de arrastre tipo FP-120" a bordo del Buque de Investigación Pesquera Oceanográfica (BIPO) Víctor Angelescu.

La campaña "tiene como objetivo principal ensayar y calibrar las redes de arrastre para ser utilizadas a bordo del BIPO Víctor Angelescu, mientras que el objetivo secundario consiste en registrar imágenes de video de las maniobras de cubierta y de pesca", se informó mediante un comunicado.

El área de trabajo "estará conformada por zonas donde se alcancen profundidades máximas de 450 metros y que, para su selección, se tendrán en cuentas las sugerencias del capitán de pesca del buque", se indicó.

LatinFinance distinguió a Cencosud por compra de The Fresh Market

La empresa Cencosud fue reconocida recientemente en la categoría M&A Cross Border de los premios “Deals of the Year”, organizados por LatinFinance, por la adquisición de la cadena de supermercados estadounidense The Fresh Market.

El premio, que reconoce las operaciones de las instituciones más destacadas en los mercados de capitales de América Latina y el Caribe, es otorgado tras un proceso de selección, tomando en cuenta diversos factores como la innovación, oportunidad, previsión, calidad de ejecución e impacto de la operación.

En mayo pasado, Cencosud firmó un acuerdo con Apollo Global Management para adquirir el 67% de participación en The Fresh Market Holdings, compañía de Estados Unidos que controla la cadena de supermercados del mismo nombre con presencia en 22 estados y 160 tiendas en ese país.

La startup argentina Qubik llegó a Estados Unidos

La startup argentina Qubik participará en Alchemist, uno de los programas de aceleración para startups más reconocido de Silicon Valley, y, en simultáneo, en el programa StartUp Chile, la aceleradora más prestigiosa de Latinoamérica.

La startup cordobesa, dedicada a optimizar la logística de las pymes a través del acceso a la tecnología, podrá recibir inversiones por US$ 120 mil entre ambas entidades por haber quedado entre los elegidos y también múltiples beneficios valuados en 500 mil dólares para ser utilizados en asesorías legales y de ventas, herramientas de marketing y softwares para automatizar y mejorar los procesos internos de la organización.

La empresa apunta a cumplir ciertos hitos durante el año que le permitirían alcanzar una valuación de US$ 20 millones y apuntar a una ronda de fundraising por US$ 2 millones al finalizar el programa en Estados Unidos.

