Los préstamos tienen las tasas de interés más bajas del mercado actual.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través del Banco Ciudad, lanzó una línea de créditos blandos histórica dirigida específicamente a taxistas, remiseros y repartidores en moto. El objetivo es acelerar la transición hacia una flota de movilidad sustentable, reduciendo emisiones y ruido, mientras se ofrece un beneficio económico concreto a quienes trabajan en las calles.

Esta iniciativa no surge de forma aislada. Es el pilar financiero de una agenda integral de electromovilidad que la Ciudad viene implementando. Medidas como la exención permanente de patente para vehículos eléctricos, la instalación de 400 puestos de carga pública y la puesta en marcha de la primera línea de colectivos eléctricos (con más proyectos en camino para 2026) sentaron las bases. Ahora, con estos créditos, se busca que los trabajadores del transporte sean protagonistas directos de esta transformación.

“En las ciudades más avanzadas del mundo, la electromovilidad ya es parte del paisaje urbano. Reduce el impacto ambiental, baja costos para quienes manejan todos los días y al ser totalmente silenciosa, mejora la vida en la Ciudad”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Estos préstamos son, en esencia, una herramienta para modernizar el sector y mejorar la competitividad urbana.

¿En qué consisten los créditos? Montos y condiciones clave

El programa tiene dos líneas bien diferenciadas, ambas con tasas de interés fijas muy por debajo del mercado convencional:

Para taxis y remises (Préstamos prendarios): Monto máximo: $28 millones.

Plazo: Hasta 48 meses.

Tasa de interés: 20% anual fija.

Financiación: Cubre hasta el 60% del valor del vehículo cero km.

Cuota inicial estimada (para monto máximo): $808.000. Para motos eléctricas de repartidores (Préstamos a sola firma): Monto máximo: $2.8 millones.

Plazo: Hasta 36 meses.

Tasa de interés: 22.5% anual fija.

Financiación: Cubre hasta el 60% del valor de la moto.

Cuota inicial estimada (para monto máximo): $101.000.

En ambos casos, se establece que la cuota no debería superar el 30% de los ingresos estimados del solicitante, para asegurar que el préstamo sea sustentable.

Un detalle crucial: ¿qué vehículos están incluidos?

La financiación está destinada exclusivamente a vehículos eléctricos puros (100% a batería) o híbridos enchufables. Estos últimos tienen una batería de mayor capacidad que se carga en la red eléctrica y permiten recorridos extensos sin usar combustible, ideal para recorridos urbanos. Los híbridos convencionales (que no se enchufan) NO están incluidos en esta línea de créditos.

La financiación cubre hasta el sesenta por ciento del valor del vehículo cero kilómetro.

Requisitos para solicitar el crédito: punto por punto

Los interesados deben aplicar a través de la web del Banco Ciudad. Los requisitos principales son: