Reservas del Banco Central: el rojo de febrero ya supera los US$ 400 millones

El organismo que conduce Miguel Pesce terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 67 millones para atender la demanda y en la semana totalizó ventas por US$ 286 millones. Baja muy fuerte en la liquidación del sector agropecuario.

En lo que va del febrero, el Banco Central (BCRA) vendió más de US$ 400 millones en el mercado cambiario, una cifra que duplica al rojo de todo el mes de enero (US$ 190 millones). La aparente paz cambiaria de las últimas jornadas coincidió con el ascendente ritmo de ventas de la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce y la baja liquidación por parte del Agro.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento mayorista fue de US$ 207,889 millones, en futuros MAE solo US$ 2 millones y en el Rofex US$ 540 millones. El Banco Central terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 67 millones para atender la demanda y en la semana totalizó ventas por US$ 286 millones, acumulando en febrero US$ 433 millones de ventas netas en el mercado.

La pronunciada caída en los niveles de ingresos del sector agroexportador fuerzan las ventas oficiales para subsanar el faltante de divisas en el mercado. La reducción del aporte del sector agropecuario no es novedad. El Central cerró enero con ventas netas en el mercado cambiario por US$ 190 millones, un mes en el que se vio afectado por un récord de baja liquidación del sector agroexportador, que promedió ingresos diarios por debajo de los US$ 40 millones, el registro más bajo desde 2007.

Mercado cambiario

El dólar minorista cerró a $ 197,60 promedio, con un incremento de 22 centavos respecto al último registro de la rueda de ayer, y de esta forma, marcó un avance semanal de $ 2,20, equivalente a una suba de 1,12%. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió 0,4% hasta los $ 370,03 y el MEP avanzó 0,1% hasta los $ 354,73, en el tramo final de la jornada.

En tanto, en el mercado informal, el denominado dólar "blue" marcó un retroceso de tres pesos a $377 por unidad, con lo que en la semana reflejó una caída de $1 respecto al viernes pasado. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense subió 30 centavos respecto a su último cierre, y finalizó en $190,51. En la semana, mostró un incremento acumulado de $2,49 (+1,32%).

Asimismo, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País- promedió $ 256,88 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $326,04. El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 345,80, mientras que para compras superiores a US$ 300 -que posee un impuesto adicional de 25%-, se posicionó en $395,20.