Pesce: "No necesitamos ni ajuste ni devaluación"

El presidente del Banco Central sostuvo que a la población no le conviene ni un ajuste ni una devaluación como plantea la oposición.

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, sostuvo este martes que a la población no le conviene ni un ajuste ni una devaluación como plantea la oposición. El titular de la autoridad monetaria apuntó contra los sectores especulativos que presionan sobre el tipo de cambio y defendió el nuevo esquema de acceso al mercado de cambios para importadores. "Lo que le decimos a las empresas es que lo que importaron hasta el año pasado lo pueden hacer de contado, y el resto que sea un incremento le pedimos que lo financien en el exterior. A ninguno le conviene ni una devaluación ni un ajuste, como plantean desde la oposición", afirmó en declaraciones radiales.

Pesce sostuvo que en materia de divisas hay "un futuro cierto". "En años anteriores hubo un nivel de exportaciones en torno a 60.000 millones de dólares, el año pasado fue de 78.000 millones y este año será de 90.000 millones. Eso significa que una de las restricciones de la economía para crecer, que era su sector externo presenta un perfila más productivo. El otro tema es el energético y ahí tenemos una perspectiva de crecer en exportaciones de petróleo y gas con Vaca Muerta", señaló en la AM 750.

No obstante, el funcionario aseguró que "la Argentina enfrenta una coyuntura derivada de la guerra con Ucrania y los precios de los commodities subieron muchísimo. En los primeros meses el monto en importación aumentó un 200 por ciento, con perspectiva de seguir creciendo. Tenemos una coyuntura difícil que se va a superar", afirmó Pesce en declaraciones a AM750. El banquero central le puso fecha: "En agoto, cuando empiecen a ceder las importaciones energéticas va a mejorar nuestra balanza cambiaria".

Respecto al stock de reservas, dijo que el país está importando a un ritmo mensual de 8000 millones de dólares, de los cuales 2000 millones son de energía. "Si no hubiere ese nivel de importación, que anualizado son unos 62.000 millones de dólares, con exportación en los niveles que tenemos, permitiría pagar las cuentas de servicio y las obligaciones con el sector externo", señaló Pesce.

"Estamos en una coyuntura difícil y no queremos aplicar ninguna receta recesiva. No queremos aplicar ninguna devaluación brusca porque no es necesario", insistió el titular del BCRA, quien aseguró que hay estrategias especulativas que presionan sobre el tipo de cambio. "Se ve donde el BCRA no puede ejercer su control y entonces los precios se disparan. El objetivo de estos grupos es conseguir una distribución del ingreso y ganancias mayores a la normalidad", explicó.

Pesce descartó que haya un déficit de reservas. "Salvo por un menor desembolso de parte de organismos multilaterales, se logro la meta de reservas que se acordó con el FMI. Tampoco, según dijo, "ve un proceso de aceleración inflacionaria".