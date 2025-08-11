El BCRA volvió a habilitar los cheques electrónicos en dólares.

En los últimos días el el Banco Central de la República Argentina (BCRA) impulsó un importante cambio a la hora de las transacciones comerciales. La entidad volvió a habilitar la apertura de las cuentas corrientes en dólares, sobre las que se podrán girar cheques en esa moneda sólo por medios electrónicos (ECHEQ).

De esta manera, el gobierno nacional continúa con su intención de implementar una "economía bimonetaria". "La medida se enmarca en la política de promover la competencia de monedas, como así también en las políticas promovidas desde el BCRA de mayor oferta de servicios y productos financieros por parte de los bancos", informaron desde la entidad.

¿Cuándo estarán disponibles los cheques electrónicos en dólares?

Explicaron que la implementación de los ECHEQ en dólares requiere adaptaciones de los sistemas de las entidades y de compensación. Por este motivo se prevé un plazo hasta el 1 de diciembre de 2025 para que se completen las adecuaciones necesarias.

"El ECHEQ demostró ser una herramienta de financiamiento especialmente relevante para las MiPyMEs, porque facilita su negociación al realizarse de forma electrónica y remota, reduciendo costos operativos, de traslado y verificación de documentos", añadieron desde el BCRA en un comunicado.

En esa línea, desde la entidad recalcaron que "esta iniciativa se suma a otras medidas aprobadas por el BCRA a comienzos de año, como la de realizar pagos con tarjetas de débito en dólares, el QR interoperable para pagos con tarjeta de débito en pesos y dólares, y la creación del DEBIN programado para pagos en cuotas tanto en pesos como en dólares".

"Estas medidas están destinadas a fomentar la competencia de monedas y permitir que las personas y los comercios utilicen la moneda que deseen en sus transacciones cotidianas", concluyeron desde el Banco Central respecto de la vuelta de los cheques electrónicos en dólares.