Banco Central: con fuertes importaciones energéticas, las reservas cayeron en mayo

Las reservas del Banco Central cayeron U$S 446 millones, finalizando el mes en un nivel de U$S 41.561 millones.

En mayo, las reservas del Banco Central (BCRA) cayeron U$S 446 millones, finalizando el mes en un nivel de U$S 41.561 millones. De acuerdo a un informe de la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce, los pagos por importación de energía se dispararon más de un 100% y representaron una erogación mayor a los U$S 1.300 millones.

De acuerdo al documento oficial, el nivele de reservas se vio afectado principalmente por el impacto la cancelación de capital e intereses del Gobierno por U$S 534 millones, la disminución de las tenencias de las entidades en el BCRA por U$S 180 millones, otras operaciones por U$S 228 millones y por "la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por U$S 287 millones".

"La economía global continúa recuperándose, pero moderando su ritmo frente a la incertidumbre asociada al conflicto armado entre Rusia y Ucrania y el incremento de las tasas de interés de referencia en las principales economías del mundo por la suba de la inflación como consecuencia del aumento de los precios de la energía a nivel mundial y de los alimentos y de las disrupciones en las cadenas de suministros de insumos", remarcó el comunicado.

Si se observa el informe en detalle, el 67% de los pagos de importaciones de bienes del mes correspondieron a los sectores “Energía”, “Industria Automotriz”, “Industria Química, Caucho y Plástico”, “Maquinarias y Equipos” y “Comercio”. Similarmente a lo ocurrido con los cobros de exportaciones de bienes del sector petróleo, en un contexto de mayores precios internacionales de los combustibles importados por el país, los pagos de importaciones del sector energía totalizaron U$S 1.309 millones en el mes, mostrando un incremento interanual de 115% y una caída de 5% con respecto al pico observado en marzo

Qué pasó con el negocio de dólares en mayo

En mayo, los clientes de las entidades vendieron en el mercado de cambios U$S 625 millones, los cuales fueron comprados por el BCRA por U$S 684 millones y por las entidades por U$S 27 millones. En tanto, el “Sector real” fue vendedor neto de moneda extranjera por U$S 1.437 millones. Dentro de ese grupo, el principal sector en términos de ventas netas en el mercado de cambios, “Oleaginosas y cereales”, registró ingresos netos por U$S 4.284 millones, con un aumento interanual del 11%.

A su vez, las “Personas humanas” compraron de forma neta U$S 492 millones, básicamente para atender gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes y para atesoramiento, por U$S 320 millones y U$S 130 millones, respectivamente. El sector “Inversores institucionales y otros”, tanto residentes como no residentes, efectuó compras netas en el mes por U$S 157 millones.

La cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró un superávit de U$S 484 millones. Este resultado fue explicado por los ingresos netos en concepto de “Bienes” por U$S 2.015 millones, parcialmente compensados por los resultados deficitarios de “Servicios” e “Ingreso primario” por U$S 867 millones y por U$S 675 millones respectivamente.