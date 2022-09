Agua: en 15 días estará listo el formulario para renunciar al subsidio y acceder al dólar ahorro

El Banco Central había emitido una resolución en la que prohíbe la compra de dólar ahorro para aquellos que reciban subsidios en servicios públicos. De esta manera, se especulaba con que millones de personas iban a quedar automáticamente excluidos del mercado cambiario. Ahora tendrán una manera de renunciar al beneficio.

El Gobierno prepara el formulario para que las personas beneficiarias de subsidios en la tarifa de agua puedan renunciar al mismo, tal como pasó con la luz y el gas. El Banco Central (BCRA) había emitido una resolución donde prohíbe la compra de dólar ahorro para aquellos perceptores de subsidios en servicios públicos. De esta manera, se especulaba con que millones de personas que residen en el área Metropolitana de Buenos Aires iban a quedar automáticamente excluidos del mercado cambiario.

Las personas que reciban un subsidio en las tarifas de servicios públicos no podrán, mientras mantengan ese beneficio, realizar compras de moneda extranjera, ya sea a través del llamado "dólar ahorro" o en el mercado bursátil, de acuerdo a una disposición tomada por el Central. Como en las tarifas de electricidad y gas, el Gobierno abrirá un registro para poder acceder al beneficio, o rechazarlo, en el servicio de agua. Según pudo saber El Destape, el formulario estará disponible en 15 o 20 días y será colgado en la página web del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS).

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Con la prohibición de compra de dólares, muchos usuarios comenzaron a renunciar a los beneficios en luz y gas para seguir habilitados y adquirir el cupo mensual de US$ 200. En el caso del agua potable, se había anunciado que no iba a ser necesario inscribirse para recibir el subsidio, ya que la segmentación tarifaria se haría por zonas en base a los niveles de poder adquisitivo proyectado. Por ende, se pensaba que que no iba a ser posible rechazar el subsidio. Sin embargo, hubo un cambio de postura.

Con la apertura del formulario, el usuario podrá elegir. Por ejemplo, una persona que vive en un barrio que perderá los subsidios podrá pedir que se le mantengan, mientras que alguien que vive en una región donde se puede acceder al subsidio, tendrá la posibilidad de renunciar al mismo si lo prefiere. Se espera que pedirán información similar a la solicitada en los formularios de luz y gas.

¿Cómo es el plan original?

Según lo informado por la empresa Aysa, usuarios residenciales tendrán una quita según zonas, y los no residenciales en etapas; al tiempo que se mantendrán las tarifas social y comunitaria; y se contemplará a aquellos que crean que no pueden pagarla. Además de definir las zonas Capital Federal, Norte, Oeste, Sudeste y Sudoeste, dentro de los usuarios residenciales estarán los de nivel alto, que implican 14% de los casos; medio, 27%; y medio bajo, 47%; mientras que los no residenciales son 9%.

A partir de noviembre, los de nivel alto dejarán de percibir el subsidio en su totalidad; los de nivel medio los perderán en dos etapas: en noviembre pasará a ser de 40% y en enero de 20% para llegar a marzo sin subsidios; y los de nivel medio bajarán en noviembre a 45%, en enero a 30% y marzo a 15%, para mantenerlos en ese porcentaje. Por su parte, los no residenciales mantendrán en noviembre 40% de los subsidios y en enero 20%, y no los tendrán a partir de marzo. En tanto, los usuarios que tienen la tarifa social (7% de los usuarios residenciales) no tendrán cambios.

De acuerdo a lo consignado hasta el momento, quiénes no pueden comprar dólar solidario en los bancos son: