Mientras recorta medicamentos a jubilados, el gobierno elimina el impuesto a autos de lujo

Mientras el consumo masivo no repunta y se le recortan remedios a los jubilados, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este martes que, desde la semana que viene, se eliminarán impuestos para autos de lujo y para motos.

"A partir de la semana que viene, eliminaremos impuestos para reducir los precios de los autos y las motos", dio a conocer Caputo en un posteo en su cuenta de X (ex Twitter). En ese sentido, precisó que "se eliminarán los impuestos internos para los autos de entre 41 y 75 millones de pesos, que hasta ahora pagaban una alícuota del 20% y se reducirá la alícuota para los autos de más de 75 millones, del 35% al 18%".

De este modo, la baja de impuestos no alcanzará a modelos más baratos, pese a que la compraventa de autos usados, incluso de menos de 10 años de antigüedad, arranca en 10 millones de pesos en plataformas como Mercado Libre. El ministro de Economía no precisó si la medida abarcará solo a autos 0KM o no.

En cualquier caso, Caputo destacó que "esto va a impactar en una reducción del precio de venta de estos vehículos de entre un 15% y un 20%, lo que seguramente producirá un aumento en la demanda del mercado".

Al mismo tiempo, el titular del Palacio de Hacienda anunció que "adicionalmente, se eliminarán los impuestos internos de las motos de un precio de entre 15 y 23 millones de pesos, que hasta ahora pagaban un impuesto del 20%".

