Aumenta el agua en enero: el Gobierno autorizó subas del 4% mensual en AySA

El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) resolvió dar por finalizado el esquema de “excepcionalidad” que limitaba al 1% mensual la actualización del coeficiente tarifario de AySA y dispuso que, entre enero y abril de 2026, la factura final aumente un 4% por mes.

La medida fue formalizada mediante la Resolución 53/2025, publicada este martes, y se enmarca en el reclamo de la empresa por el “atraso tarifario” acumulado durante 2025. De este modo, a partir del 1° de enero de 2026 volverá a aplicarse el mecanismo de actualización previsto en la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas.

La resolución de ERAS restableció la fórmula de actualización mensual del denominado "coeficiente K", pero ordenó aplicar una reducción al coeficiente de manera tal que el incremento mensual efectivo de las tarifas no supere el 4% en cada mes del período enero–abril de 2026. Así, este tope dejará de tener vigencia a partir de mayo.

La resolución también contempla mecanismos de amortiguación. Por un lado, definió una reducción del 15% para usuarios de zonales bajos, que representan al 48% del total. Además, dispuso que continuarán los descuentos adicionales para beneficiarios de Tarifa Social.

En un comunicado oficial, AySA festejó la medida al destacar que "restablece el mecanismo de actualización tarifaria de manera gradual, entre enero y abril de 2026, con tope de 4% mensual con el objetivo de mantener el equilibrio económico-financiero de la empresa, garantizando así la continuidad y calidad del servicio de agua potable y saneamiento".

"Durante el año 2025, la tarifa tuvo una limitación excepcional que estableció un tope de actualización del 1% mensual, lo que generó un atraso respecto del esquema aprobado en la última revisión tarifaria", señaló AySA, y agregó que "el nuevo esquema no es retroactivo y permitirá reducir el atraso tarifario de manera gradual".

Aumenta el gas en enero de 2026

El Gobierno nacional dispuso un aumento en las tarifas del gas natural que comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero de 2026, luego de que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobara los nuevos cuadros tarifarios para las empresas distribuidoras de todo el país.

La medida fue formalizada mediante las resoluciones 1009/2025 y 1012/2025, publicadas en el Boletín Oficial, que establecen los valores que regirán en cada área de concesión, incluidas compañías como Metrogas S.A. y Naturgy BAN S.A., responsables del suministro en la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

En particular, la resolución 1009/2025 habilitó los incrementos correspondientes a Metrogas S.A., con un esquema tarifario detallado por categoría de usuario y zona de prestación. Para la categoría R1, que comprende a los usuarios residenciales de menor consumo, el cargo quedó fijado en $3.514,29 para la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en territorio bonaerense el valor asciende a $4.058,43. En el otro extremo del segmento residencial, el organismo estableció para la categoría R4, usuarios con el mayor nivel de consumo, un monto de $83.960,03 en Capital Federal y de $45.627,20 en la provincia de Buenos Aires.

En tanto, la resolución 1012/2025 definió los nuevos ajustes tarifarios para Naturgy BAN S.A., incluidos en el anexo que acompaña la normativa, junto con una versión actualizada de las condiciones del servicio. En este caso, la categoría R1 en la zona norte de Buenos Aires quedó fijada en $2.876,99, mientras que la R4 ascendió a $30.807,68.