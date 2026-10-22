Aumento de la AUH de ANSES en noviembre 2026: de cuánto es

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará un aumento del 1,9% a la Asignación Universal por Hijo (AUH) en noviembre de 2026, en línea con la inflación de septiembre informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

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Con esta actualización, el monto bruto de la AUH ascenderá a $159.563,17 por hijo, aunque los beneficiarios recibirán directamente $127.650,54, debido a que el organismo retiene el 20% de la prestación hasta que se presente la Libreta AUH.

A este ingreso se suma la Tarjeta Alimentar, cuyo monto depende de la cantidad de hijos que integran el grupo familiar. De esta manera, una familia con tres menores podrá recibir $532.376,62 mensuales entre ambos beneficios.

De cuánto es el aumento de la AUH de ANSES en noviembre de 2026

La actualización del 1,9% responde a la fórmula de movilidad vigente, que establece aumentos mensuales de las asignaciones de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Para noviembre, los valores de la AUH serán los siguientes:

AUH por hijo, monto bruto: $159.563,17.

AUH por hijo, pago directo del 80%: $127.650,54.

Retención mensual del 20%: $31.912,63.

AUH por hijo con discapacidad, monto bruto: $519.551.

AUH por hijo con discapacidad, pago directo del 80%: $415.640,80.

El porcentaje retenido se acumula durante el año y puede cobrarse posteriormente mediante la presentación de la Libreta AUH, siempre que se acrediten los requisitos correspondientes. En el caso de la AUH por discapacidad, no existe un límite de edad para acceder al beneficio.

AUH en noviembre cuánto se cobra

Cuánto se cobra de AUH con la Tarjeta Alimentar en noviembre

Los titulares de la AUH que también reciben la Prestación Alimentar, conocida como Tarjeta Alimentar, pueden sumar ambos beneficios en su liquidación mensual. Si bien la AUH se actualiza un 1,9%, los importes de la Tarjeta Alimentar se mantienen sin cambios según la información difundida para noviembre.

Los montos son:

Un hijo: $72.250.

Dos hijos: $113.299.

Tres hijos o más: $149.425.

Al combinar ambas prestaciones, los ingresos de bolsillo quedarán de la siguiente manera:

Cantidad de hijos AUH de bolsillo Tarjeta Alimentar Total 1 hijo $127.650,54 $72.250 $199.900,54 2 hijos $255.301,08 $113.299 $368.600,08 3 hijos $382.951,62 $149.425 $532.376,62

Los importes corresponden a hogares que reúnen los requisitos para cobrar ambos beneficios. En familias con más de tres hijos, el monto de la AUH continúa aumentando por cada menor alcanzado, mientras que la Tarjeta Alimentar mantiene su valor máximo.

Cuánto cobro de AUH en noviembre 2026

Quiénes pueden cobrar la AUH de ANSES

La Asignación Universal por Hijo está destinada a familias que cumplen determinadas condiciones laborales y socioeconómicas. Entre los grupos que pueden acceder se encuentran:

Personas desocupadas.

Trabajadores de la economía informal.

Trabajadores de casas particulares.

Monotributistas sociales que cumplen los requisitos del programa.

Para percibir la prestación, es necesario tener actualizados los datos personales y familiares en ANSES y cumplir con las condiciones establecidas para cada caso. Por otra parte, la Tarjeta Alimentar alcanza a titulares de AUH por hijos de hasta 17 años inclusive, AUH por discapacidad sin límite de edad, Asignación por Embarazo desde el tercer mes y Pensiones No Contributivas para madres de siete hijos o más.

Qué otros beneficios de ANSES aumentan en noviembre

La actualización por movilidad también alcanza a otras prestaciones sociales que abona el organismo.

De acuerdo con los valores difundidos para noviembre de 2026, los montos serán:

Asignación por Embarazo (AUE): aproximadamente $159.610 de monto bruto.

Ayuda Escolar Anual: $89.937.

Asignación por Nacimiento: $93.033.

Asignación por Adopción: $556.216.

Además, las familias con niños pequeños que reúnen los requisitos del Plan 1000 Días pueden recibir el Complemento Leche, cuyo valor también se actualiza por movilidad y superaría los $60.180 mensuales.

Cuándo se cobra la AUH en noviembre de 2026

ANSES organiza los pagos de la Asignación Universal por Hijo según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.

El calendario informado para noviembre es el siguiente:

DNI terminado en 0: lunes 9 de noviembre.

DNI terminado en 1: martes 10 de noviembre.

DNI terminado en 2: miércoles 11 de noviembre.

DNI terminado en 3: jueves 12 de noviembre.

DNI terminado en 4: viernes 13 de noviembre.

DNI terminado en 5: lunes 16 de noviembre.

DNI terminado en 6: martes 17 de noviembre.

DNI terminado en 7: miércoles 18 de noviembre.

DNI terminado en 8: jueves 19 de noviembre.

DNI terminado en 9: viernes 20 de noviembre.

Los titulares que también reciben la Tarjeta Alimentar cobran ese complemento en la misma fecha y cuenta bancaria donde se acredita la AUH.