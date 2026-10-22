Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este jueves 22 de octubre

ANSES continúa hoy con el calendario de pagos de octubre y los jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH deben revisar qué terminación de DNI tiene asignada la fecha. Si te preguntás cuando cobro, esta nota reúne únicamente las prestaciones que se acreditan este jueves 22 de octubre.

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La acreditación se ordena por el último número del DNI y no requiere trámites adicionales: el dinero se deposita automáticamente en la cuenta o se cobra por ventanilla según corresponda. Los montos incluyen, cuando corresponde, el bono extraordinario de $70.000.

El cronograma de hoy alcanza a jubilaciones de haber mínimo, PUAM, AUH, Asignación por Embarazo, SUAF y Prestación por Desempleo. No hay pagos hoy para las jubilaciones que superan el haber mínimo, las Pensiones No Contributivas ni la Asignación Prenatal.

Jubilaciones de haber mínimo y PUAM

Jubilaciones de haber mínimo: cobran hoy los DNI terminados en 9 . El haber es de $435.749 y, con el bono de $70.000 , el total llega a $505.749 .

. El haber es de y, con el bono de , el total llega a . PUAM: cobran hoy los DNI terminados en 9. La prestación es de $348.599 y corresponde el bono completo de $70.000.

AUH

Cobran hoy los DNI terminados en 9 .

. Monto por hijo: $156.588 . ANSES deposita el 80% (aproximadamente $125.270 ) y el 20% restante si los controles de salud, vacunas y escolaridad están acreditados.

. ANSES deposita el 80% (aproximadamente ) y el 20% restante si los controles de salud, vacunas y escolaridad están acreditados. Junto con la AUH se acredita la Tarjeta Alimentar: $72.250 con un hijo, $113.299 con dos y $149.425 con tres o más.

Asignación por Embarazo (AUE)

Cobran hoy los DNI terminados en 8.

SUAF - Asignaciones familiares

Cobran hoy los DNI terminados en 9.

Prestación por Desempleo

Cobran hoy los DNI terminados en 0 y 1.

Otras prestaciones con pago habilitado hoy

También se encuentran dentro del período de pago, sin escalonamiento por DNI, las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento y adopción; la Asignación por Maternidad; y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas. Para consultar el detalle exacto, ingresá a Mi ANSES.