YPF destaca el aumento en producción, inversión y reservas de petróleo y gas

La petrolera nacional YPF destacó hoy el aumento en la producción, la inversión y las reservas de petróleo y gas de la empresa, desde su recuperación en 2012 de manos de la concesionaria española Repsol.

Asimismo, YPF remarcó que durante la actual gestión “la compañía logró salir de la crítica situación financiera y productiva” heredada del gobierno anterior.

“Volvimos a poner a la compañía en el camino de la producción y el crecimiento. Hoy YPF es la empresa más grande de la Argentina, que garantiza la soberanía energética”, subrayó la compañía en una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

Precisó que, “a partir de la recuperación, la producción de petróleo creció un 10%, la del gas un 29%, aumentaron las reservas y las inversiones llegaron a US$ 6.600 millones”.

Asimismo, puntualizó que “desde la firma del acuerdo con Chevron hace 10 años, se invirtieron en el desarrollo de Vaca Muerta US$ 16.000 millones”, y añadió que “llegaron las principales operadoras del mundo, y en total se invirtieron más de US$ 22.000 millones en el no convencional”.

Además, destacó que “el haber puesto en valor las reservas de Vaca Muerta le permitieron a YPF y al país disponer de reservas de gas por 150 años”.

“Desde 2019, logramos salir de la crítica situación financiera y productiva en la que quedó la compañía tras la gestión anterior y volvimos a tener indicadores de crecimiento que no veíamos hace muchos años en YPF”, aseguró la compañía.

Por otro lado, puso de relieve otros resultados: “En 2022, ganamos US$ 2.200 millones y obtuvimos el crecimiento de producción más alto de los últimos 25 años”.

En cuanto a la actualidad, afirmó que la empresa tiene “planes de crecimiento que potencian la oportunidad de convertir al país en un exportador de energía, con Vaca Muerta, la exploración offshore, el litio, las energías renovables, el GNL y el hidrógeno”.

Con información de Télam