Rosario culminó la jornada con precios entre estables y alcistas

La mayoría de los granos negociados hoy en el mercado de Rosario reflejaron una tendencia entre estable y alcista, acompañando lo ocurrido en Chicago donde los principales commodities agrícolas tuvieron ajustes mixtos.

Para la soja con entrega disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente US$ 413/t, implicando una suba de US$ 3/t respecto a la rueda del viernes.

Asimismo, en moneda local se ofrecieron abiertamente $ 43.650/t, luego para la entrega full marzo se ofrecieron US$ 390/t, sin descartar mejoras, implicando una baja de US$ 10/t respecto a la jornada previa, mientras que para la entrega en mayo se ofrecieron US$ 390/t, sin cambios entre ruedas.

En el mercado del trigo hubo una mejora en las ofertas de compra de la campaña actual, aunque no destacó el volumen negociado, y a diferencia de la rueda precedente, no hubo condiciones por el cereal de campaña 2022/23.

Por el cereal con entrega contractual, se realizaron ofertas de US$ 240/t, implicando una mejora de US$ 5/t respecto al viernes.

Luego, se ofrecieron US$ 250/t para entregas entre el 15 de marzo y el 15 de abril, como condición destacada en este mercado, mientras que para entregas entre junio y julio, se ofrecieron US$ 245/t, mejorando US$ 3/t entre ruedas.

En cuanto al maíz los valores presentaron una tendencia mayormente estable entre jornadas. Por el cereal con entrega disponible hasta el 20 de febrero, se ofrecieron US$ 235/t, sin cambios y este mismo valor fue ofrecido para la entrega full febrero.

En cuanto al cereal de la próxima cosecha, la posición marzo se encontró en US$ 230/t, mismo que la rueda del lunes.

Luego, la entrega en abril se ubicó en US$ 225/t, US$ 3 dólares por debajo de la jornada previa, mientras que la condición para entrega en mayo se mantuvo en US$ 225/t.

Para la cosecha tardía del cereal, la oferta para entrega del cereal en junio se ubicó en US$ 210/t, con la descarga en julio y agosto ofreciéndose en US$ 200/t., sin cambios entre ruedas.

Con información de Télam