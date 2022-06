Los vinos argentinos brillaron en los Decanter World Wine Awards 2022

Los vinos argentinos brillaron en la décimo novena edición del concurso Decanter World Wine Awards, al sumar un total de 41 medallas en las categoría oro, platino y Best in Show (mejores del certamen).

El certamen, uno de los más importantes del mundo y que se lleva a cabo en Londres, volvió a superar este año su récord de vinos catados, con 18.244 productos de 54 países.

Durante dos semanas, casi 250 expertos internacionales en vino, entre ellos 41 Masters of Wine y 13 Master Sommeliers, otorgaron 50 galardones Best in Show, 165 medallas de platino, 676 de oro, 5.900 de plata y 8.074 de bronce.

La Argentina disfrutó de un año particularmente exitoso con la mejor muestra de medallas otorgadas, triplicando su participación combinada de medallas de oro, platino y Best in Show de 14 en 2021 a las actuales 41.

Los vinos argentinos se quedaron con cuatro de las 50 medallas Best in Show de la competencia: Altosur Malbec 2021 de Finca Sophenia; Gran Montaña Malbec Reserva 2020 de Morrisons; Estirpe Organic Fairtrade Cabernet Franc 2021 de Pacheco Pereda; y IV Generación Gran Corte 2019 de Bodegas Bianchi.

"Recibir este premio confirma y valida el trabajo y camino que decidimos tomar cuando desarrollamos los viñedos de manera orgánica del grupo Avinea a medidos de los años 2000: Producir vinos con el carácter y la esencia del lugar de procedencia", afirmó Juan Pablo Murgia, gerente enológico de Grupo Avinea.

Por su parte, el gerente general de Bodegas Bianchi, Rafael Calderón, afirmó que "este reconocimiento -a uno de nuestros nuevos vinos de Valle de Uco- nos confirma el camino de la calidad que nuestra bodega ha encarado para brindar vinos de clase mundial al público local y a exigentes mercados internacionales”.

Las 13 medallas de platino para los vinos argentinos ejemplifican la máxima calidad en todos los ámbitos, con siete vinos Super Premium e Icon (más de £ 50) que recibieron 97 puntos.

Se trata de 2600 Malbec (Puna), Contracara Reserva Malbec (Bodegas Callia), Single Vineyard Organic Malbec (Argento), Tito (Zuccardi), Relatos del Callejón Malbec (La Luz), Callejón del Crimen, Blend de Terroirs Malbec (La Luz), Callejón del Crimen Single Vineyard Malbec (La Luz), Designado Cabernet Franc (Los Helechos), Single Vineyard Malbec (Rutini), Gran Terroir Cabernet Franc (Zorzal), Gran Enemigo Cabernet Franc (El Enemigo), La Linterna Finca El Tomillo Parcela No 1 Chardonnay (Bemberg) y La Linterna Finca La Yesca Parcela No 13 Malbec (Bemberg).

Con información de Télam