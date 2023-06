Los precios de los granos marcaron bajas en Chicago

Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado de Chicago presionados por el avance de las cosecha de cereales y por el moderado incremento de las las exportaciones estadounidenses.

El contrato de julio de la oleaginosa cayó 0,78% (US$ 4,04) hasta los US$ 510,09 la tonelada, mientras que la posición agosto retrocedió 0,24% (US$ 1,19) y se posicionó en US$ 484,47 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en la falta de nuevas compras chinas de compras de mercadería estadounidense y la posibilidad de que Brasil impulse aún más sus exportaciones ante la necesidad de contar con espacio de acopio para la cosecha de maíz.

Más allá de la baja del poroto, el aceite finalizó la jornada con ganancias del 0,95% (US$ 11,68) hasta los US$ 1.233,69 la tonelada, por la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos aumente el porcentaje de corte de combustibles fósiles con los de origen vegetal.

En contraposición, la harina perdió 1,96% (US$ 8,60) y cerró a US$ 429,56 la tonelada.

El maíz, en tanto, bajó 0,77% (US$ 1,87) y se ubicó en US$ 239,26 la tonelada, por la ralentización de las exportaciones estadounidenses y por la presión que ejerce al avance de la recolección de la safrinha récord de maíz en Brasil, indicaron desde la corredora Granar.

Por último, el trigo retrocedió 0,94% (US$ 2,20) y se posicionó en US$ 231,58 la tonelada, como consecuencia d la presión de "la cosecha de variedades de invierno que progresa en Estados Unidos y que se apresta para iniciar en el resto del hemisferio Norte", sostuvieron los analistas de Granar.

Con información de Télam