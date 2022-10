Los precios de los granos cerraron estables en Rosario, en una jornada de negocios acotada

Los granos cerraron con precios estables en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) en una jornada donde se registró un acotado dinamismo de negocios, con la atención centrada fundamentalmente en el maíz.

Por trigo no se registraron ofrecimientos; en maíz, si bien se redujo el número de compradores, los precios ofrecidos fueron mayormente alcistas; y en soja se registró una caída en el número de oferentes y precios estables.

Por el maíz con entrega inmediata, se ofrecieron abiertamente US$ 240 la tonelada, sin cambios respecto del martes, mientras que por la entrega contractual se ofrecieron US$ 245 y por el tramo noviembre-enero US$ 255.

Respecto de la cosecha 2022/23, la entrega entre febrero y mayo se encontró en US$ 257; junio, US$ 230; y julio, US$ 220.

Por soja disponible y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron de manera abierta y generalizada US$ 315 la tonelada, sin registrarse variaciones entre ruedas.

En moneda local, hubo ofertas que alcanzaron los $46.835 la tonelada por la oleaginosa con descarga inmediata y para las fijaciones.

Por último, el girasol cerró a US$ 350, mientras que no se registraron ofertas por trigo.

Con información de Télam