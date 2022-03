Los precios de los granos cerraron con bajas en Rosario

Los precios de los granos cerraron a la baja en el mercado físico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) que contó con una dinámica de negocios "discreta", aunque mostró un mayor nivel de operaciones que ayer.

La soja con descarga hasta el 25 de marzo se pactó a US$ 450 la tonelada, US$ 5 por debajo de lo ofertado ayer.

Respecto de la posición contractual, se ofrecieron US$ 430 la tonelada, lo que implicó una baja de US$ 10, mientras que la oferta para fijaciones arribó a $ 48.600 la tonelada.

En cuanto a las ofertas de la nueva cosecha, para el segmento comprendido entre abril y mayo, se ofertó de forma generalizada en US$ 430 la tonelada, US$ 10 menos que en la previa.

Por el lado del trigo, la oferta para la descarga a partir del 21 de marzo cayó US$ 15 hasta los US$ 295 la tonelada, mientras que para la entrega en abril, la mejor oferta se ubicó en US$ 300 la tonelada.

Para el maíz, la posición con descarga hasta el 22 de marzo arribó sobre el final de la jornada a US$ 285 la tonelada, con abril en US$ 270.

Para mayo, la mejor oferta se ubicó en US$ 280; junio, en US$ 250; y julio en US$ 230.

Por último, la entrega inmediata y para la descarga entre marzo y junio de girasol, se ofrecieron de forma abierta US$ 550 la tonelada, implicando una merma de US$ 100 entre ruedas.

Con información de Télam