La soja subió US$ 8 en Rosario, mientras que los cereales cerraron sin cambios

Los precios de los principales granos cerraron entre estables y a la suba en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), a pesar de contar con una menor cantidad de operadores pujando por mercadería.

Por la soja disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, las ofertas se encontraron en US$ 360 la tonelada, US$ 8 por encima de la oferta de ayer.

Al mismo tiempo, la mejor oferta en pesos para las fijaciones y la entrega disponible fue de $ 36.570 la tonelada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Respecto al maíz, la posición con descarga inmediata y contractual se ubicaron en US$ 205 la tonelada, sin implicar cambios entre ruedas.

Luego, para las fijaciones de mercadería se ofrecieron $ 20.800 la tonelada.

En cuanto a las posiciones del 2022, las ofertas para enero se encontraron en US$ 210 y para febrero en US$ 200, mientras que por mercadería de la próxima cosecha, las ofertas para la descarga en marzo se mantuvieron en US$ 195; abril y mayo, US$ 190; junio, US$ 180; y julio y agosto, US$ 175.

Por el lado del trigo con entrega disponible, la mejor oferta se ubicó en US$ 235 la tonelada, sin cambios respecto a la rueda de ayer, mismo precio para la entrega contractual.

En cuanto a las posiciones del 2022, la entrega en enero disminuyó US$ 5 hasta los US$ 240; febrero, US$ 243; marzo, US$ 245; y julio, US$ 250.

Por último, el girasol se negoció a US$ 430 y el sorgo a US$ 208.

Con información de Télam