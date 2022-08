La soja saltó US$ 27 en Chicago y cerró por encima de los US$ 622 en Chicago

La soja saltó más de US$ 27 en el mercado de Chicago y cerró por encima de los US$ 600 la tonelada, debido a las malas condiciones climáticas en Estados Unidos, mientras que los cereales también tuvieron un cierre con ganancias en la plaza bursátil norteamericana.

El contrato de agosto de la oleaginosa subió 4,55% (US$ 27,10) hasta los US$ 622,16 la tonelada, a la vez que el septiembre lo hizo por 3,29% (US$ 17,73) para concluir la jornada a US$ 555,66 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en una desmejora de la condición del cultivo en Estados Unidos, producto del déficit hídrico que afecta a las zonas productoras.

Ayer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) redujo el 60% al 59% la proporción de soja en estado bueno/excelente, mientras que los pronósticos de clima cálido hacen prever que "continúe estresando los cultivos", indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista con una suba del 2,98% (US$ 16,42) hasta los US$ 566,14 la tonelada en la harina, mientras que el aceite mejoró 0,70% (US$ 10,80) para posicionarse en US$ 1.536,38 la tonelada.

Por su parte, el maíz ganó 1,15% (US$ 2,76) y cerró a US$ 242,31 la tonelada, también como consecuencia del clima cálido y seco sobre el cultivo en Estados Unidos.

Así, el USDA rebajó del 61% al 58% de la superficie sembrada con el cereal en condiciones buenas a excelentes, mientras que el mercado esperaba una merma en el estado de solo un punto porcentual.

Por último, el trigo mejoró 0,22% (US$ 0,64) para ubicarse en US$ 287,15 la tonelada, debido a un debilitamiento del dólar frente a las principales monedas.

No obstante, la reanudación de las exportaciones desde los puertos ucranianos hicieron que las posiciones más lejanas cierren con pérdidas.

Con información de Télam