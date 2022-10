La soja disponible subió $ 2.000 en Rosario, el trigo cotizó estable y el maíz cayó US$ 5

El precio de la soja disponible subió hoy $ 2.000 en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y cerró en los $ 54.000, en una jornada en la que el trigo cotizó estable y el maíz contractual retrocedió US$ 5 hasta los US$ 245 por tonelada.

Por la oleaginosa con descarga disponible y para las fijaciones de mercadería se ofrecieron $ 54.000 por tonelada, una suba de $ 2.000 por tonelada en relación con el viernes.

Asimismo, las ofertas para la descarga hasta el 28 de octubre se ubicaron en US$ 385.

Por su parte, el trigo con descarga inmediata permaneció en US$ 340, sin cambios entre rondas.

Respecto al maíz con entrega contractual se registró una caída de US$ 5 respecto a la rueda previa, hasta los US$ 245 por tonelada. Luego, la entrega en noviembre se ubicó en US$ 253 y diciembre en US$ 255/t, con mermas de US$ 2 y US$ 5, respectivamente.

En tanto, la descarga en enero del 2023 permaneció en US$ 260 por tonelada; el segmento febrero-marzo cotizó estable en US$ 262; abril-mayo se mantuvo en US$ 260; junio en US$ 235; y julio permaneció en US$ 255.

Por otro lado, el girasol disponible y con entregas entre diciembre-marzo 2023 cerraron a US$ 365, un alza de US$ 15 en todos los casos en comparación con la última jornada.

Finalmente, las entregas de sorgo entre marzo y julio 2023 se mantuvieron en los US$ 220 por tonelada.

Con información de Télam