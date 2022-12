La cuenta corriente cerró con un déficit de US$ 3.031 millones en el tercer trimestre

La Cuenta Corriente cerró el tercer trimestre de año con un déficit de US$ 3.031 millones y registró una variación interanual negativa de US$ 6.474 millones con respecto al mismo trimestre del año anterior, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Por su parte, la deuda externa bruta se ubicó en US$ 271.776 millones al término del tercer trimestre de 2022, US$ 4.002 millones menor que los US$ 275.778 millones de igual período de 2021.

El Indec estimó también que el dinero o inversiones que los argentinos residentes tienen en el exterior o en otra divisa que no sea el peso ascendían a US$ 415.008 millones al 30 de septiembre de 2022.

El resultado de la Balanza de Pagos reúne todos los movimientos comerciales, financieros y de servicios entre la Argentina y el exterior.

Según explicó el Indec, el déficit en el intercambio con el exterior se produjo "por el deterioro del saldo del intercambio de bienes (el valor de las exportaciones se mantuvo en un nivel similar mientras las importaciones registraron un aumento por US$ 5.459 millones) y el aumento en el déficit de servicios por US$ 954 millones".

Los diez principales socios comerciales durante el tercer trimestre de 2022 fueron Brasil, China, Estados Unidos, Chile, India, Vietnam, España, Corea del Sur, Alemania y Arabia Saudita, que en conjunto sumaron el 59,9% del comercio exterior de bienes del país (exportaciones + importaciones), el cual alcanzó US$ 44.600 millones.

Los países con los que se registraron los mayores superávits fueron Chile (US$ 992 millones), Viet Nam (US$ 674 millones) y Corea del Sur (US$ 555 millones).

El mayor déficit se registró con China (US$ 2.003 millones), seguido por Estados Unidos (US$ 1.363 millones) y Brasil (US$ 756 millones).

El 97% de la deuda externa a valor nominal está comprometida en moneda extranjera, de los cuales la mayor proporción, 66%, es en dólares.

Parte de la caída de la deuda externa se debe a la depreciación interanual -con valores al 30 de junio- que tuvieron el resto de las monedas en las que está nominada la deuda externa argentina respecto al dólar: DEG, -9,16%; Renminbi, -9,45%; Libra, -17,17%; Yen, -23,00%; y Euro, -15,35%.

De ese total, unos US$ 246.870 millones correspondieron a moneda y depósitos (59,5%), seguidos por la participación de capital por Inversión directa, US$ 44.184 millones; la participación de capital por Inversión de cartera, US$ 39.946 millones; y por Activos de reserva, US$ 37.625 millones.

