Kulfas destacó que fideicomiso para productos frescos "dará previsibilidad en la oferta todo el año"

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó hoy que la decisión del Gobierno de crear un fideicomiso para productos frescos "dará previsibilidad en la oferta de todo el año", y dijo que esperan que "en las próximas semanas ya se pueda poner en marcha" esta herramienta.

Kulfas aseguró que se encuentran trabajando en ampliar la oferta de productos frescos, estacionales, y comentó a Radio 10 que el fideicomiso "está enfocado en financiar a los pequeños productores para que puedan tener más equipamiento".

Asimismo, expresó que también se busca "intervenir en temas estacionales", y explicó que "hay momentos del año en los que el precio del tomate, por ejemplo, se dispara por falta de oferta porque terminó la cosecha".

"Se vuelve ridículamente alto para luego bajar drásticamente. El fideicomiso permite dar más previsibilidad en la oferta de todo el año", indicó el funcionario, quien adelantó que esperan que "en las próximas semanas se pueda ya terminar y poner en marcha" esa iniciativa.

En tanto, sostuvo que desde el Gobierno tienen en claro que "el tema de precios es uno de los centrales, porque va directo al corazón de que esta reactivación llegue a todos los hogares".

"Es clave que podamos reducir la inflación y mejorar los salarios", afirmó el titular de la cartera productiva, quien argumentó que, igualmente, "la inflación tiene varias aristas", con "elementos macroeconómicos, cuestiones que se van a resolver con más estabilización en la situación económica".

En esa línea, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y planteó que "en los últimos meses hubo muchos sectores que, por especulación o diferentes motivos, apostaron a que Argentina iba a devaluar o iba a haber un aumento de la brecha cambiaría, cosa que no ocurrió".

"Creo que el acuerdo con el Fondo va a ser un elemento de estabilización que va a dar previsibilidad, no porque sea la solución de nada, sino porque va eliminar estos factores de incertidumbre", aseguró Kulfas.

Además, afirmó que "no va a faltar ningún dólar para la producción este año, ni para los insumos ni para la maquinaria o tecnología, ni tampoco para los bienes que el país necesita porque no se producen o por lo menos no en la cantidad que se necesitan".

Finalmente, sostuvo que desde el Gobierno están proyectando que "la inflación será menor este año que la de 2021", y dijo: "Estamos convencidos que esto lo vamos a ir logrando y que desde febrero o marzo va a ir empezando una senda mucho más clara desinflación".

Con información de Télam