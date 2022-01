Feletti dijo que serán "muy duros en el cumplimiento" de la canasta de Precios Cuidados

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, destacó hoy el acuerdo alcanzado para conformar una canasta de Precios Cuidados de 1.321 productos, y aseguró que habrá controles en los que serán "muy duros en el cumplimiento" para que no haya "distorsiones en las cadenas comercializadoras".

"Hoy tenemos la canasta instalada y yo estoy muy conforme, las empresas han trabajado, no sin tensiones porque son 155 empresas, tenemos grandes conglomerados que son las que ofertan el grueso de la canasta pero logramos alcanzar esta canasta de 1.321 productos, que es el doble de lo que originalmente tenia Precios Cuidados", dijo Feletti esta mañana en diálogo con El Destape.

"Estoy muy conforme, realmente fueron meses arduos y esto no es para lo que fue la negociación ni para las empresas pero sí para lo que decían los medios hegemónicos, en estos tres meses no tuvimos ni desabastecimiento ni salida Rodrigazo, estallido de precios, eso no pasó por más que estuvimos tres meses soportando esos pronósticos", afirmó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Dijo que "hoy a la tarde comunicamos la lista a los supermercados y grandes mayoristas y comenzamos a poner en marcha este programa y creemos que va a tener éxito; me siento realmente satisfecho con esta canasta, es compatible con el consumo del argentino medio que es lo que se buscaba".

Adelantó que "el fin de semana vamos a arrancar de nuevo con los relevamientos que hacemos todos los viernes, y en ese punto vamos a ser muy duros en el cumplimiento".

"Creo que se va a cumplir pero tampoco queremos que haya distorsiones de precios en las cadenas comercializadoras, porque nosotros trabajamos para asegurar un precio contenido, no para que el margen termine quedándoselo una comercializadora, en eso vamos a ser muy enérgicos", remarcó.

Feletti dijo que el programa será "más fácil en las grandes cadenas de supermercados," y que la semana que viene "tenemos que convocar a los autoservicios de hasta tres bocas y más de tres bocas", con el objetivo de establecer "un margen diferencial por tamaño de comercio".

En relación con la inflación estimada para este año, expresó: "Comparto la proyección que hace el ministro de Economía del 33%, si logramos una performance mejor del sector externo como está teniendo y además hay un aumento de la producción y no ha habido una emisión monetaria como dicen los liberales sino al contrario ha habido bastante prolijidad en eso, tendríamos que estar en torno de ese 33 por ciento”.

"La canasta por supuesto no va a parar la inflación pero va a obrar como ancla inflacionaria, como baja de promedio y está apuntando a ser compatible con ese número; en términos macroeconómicos la canasta tiene que obrar como un ancla inflacionaria, como un amortiguador de la suba de precios", remarcó

En adelante, señaló que resta "el armado del fideicomiso de trigo, maíz y ver cómo implementamos estos siete cortes que no se pueden exportar para que se comercialice del modo más masivo posible como ocurrió en las fiestas con los cinco cortes que estaban protegidos".

"Si logramos consolidar una canasta de frescos y una canasta de góndola, una canasta regulada de alimentos diversa, ahí yo me sentiría muy contento con la gestión porque podríamos cumplir el objetivo estructural que es nivelar ingresos con consumo de canasta alimentaria, lograr que la canasta alimentaria deje de ser un peso en el ingreso popular y esté ordenada, sea previsible, esa es la gran apuesta de ese proceso", concluyó.

Con información de Télam