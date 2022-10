Estiman que las exportaciones agroindustriales podrían superar los US$ 54.000 millones en 2022

Las exportaciones agroindustriales podrían finalizar el año por encima de los US$ 54.055 millones y alcanzar un récord histórico, estimó hoy la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro).

De esta manera, el trabajo realizado por la entidad agropecuaria proyectó que las exportaciones de productos primaros subirán hasta los US$ 22.805 la tonelada, mientras que los embarques de Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) totalizarían US$ 31.250 millones.

En conjunto, superarían en US$ 1.319 millones a los despachos registrados durante 2021 y, de concretarse, permitiría en los últimos 5 años exportaciones por US$ 223.827 millones y, en lo que ha transcurrido del Siglo XXI, la cifra total acumulada alcanzaría los US$ 762.995 millones de agroexportaciones.

"La relevancia del monto califica la importancia del sector agroexportador argentino, que genera más de dos tercios del total exportado por el país, que logra ingresar significativamente en mercados complejos y alejados (Asia, Europa, Norte de África) como ningún otro rubro", explicó la entidad en el trabajo.

Asimismo, remarcó que las exportaciones agroindustriales generan "una participación en el total mundial de exportaciones de su rubro cercana al 2%, que multiplica con creces el total argentino en todos los rubros del 0,3% y que compite con calificada tecnología, relevancia geoestratégica y participación múltiple de empresas grandes, medianas y pequeñas".

Al respecto, el presidente de Coninagro, Carlos Iannizzotto, remarcó "esta potente capacidad exportadora del sector aún en situaciones adversas, y aprovechamos este soporte de datos para solicitar una vez más la baja impositiva".

En este sentido, Iannizzotto sostuvo que “el camino es más producción, más empleo, más exportación y promover los emprendimientos de las pymes y los jóvenes, todo ello fundado en la libertad. La producción necesita simplemente que la dejen trabajar y no le pongan trabas encima”.

Con información de Télam