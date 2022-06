En qué beneficia a los trabajadores de la economía del conocimiento el nuevo régimen de excepción

Los trabajadores de la economía del conocimiento que presten servicios al exterior podrán disponer de hasta 12.000 dólares anuales en sus cuentas bancarias por el cobro de sus trabajos, sin requisito de liquidación en pesos en el mercado oficial y con la posibilidad de venderlos bajo la modalidad dólar MEP en el mercado bursátil, a partir de una medida adoptada hoy por el Gobierno nacional.

El nuevo régimen de excepción incluye a 16 categorías distintas de servicios que pueden exportarse e incluye a múltiples profesiones como programadores, médicos, contadores, publicistas, investigadores, arquitectos, periodistas y hasta abogados, entre otras.

La medida -informó el Banco Central- es retroactiva al 1 de enero pasado, por lo que se podrá disponer hasta fin de año del total anual dispuesto.

Esto significa que de aquí a fin de año podrán computarse hasta US$ 12.000 sin obligación de liquidar en el mercado oficial.

Hasta ahora, los profesionales que exportaban cualquier servicio debían cambiar el cobro que recibían en el mercado oficial de divisas al tipo de cambio mayorista, que hoy cerró en $ 120,26 por cada dólar.

Si bien no debían pagar retenciones, los $120 por dólar están muy lejos de los $ 207,5 a los que cotiza el tipo de cambio en el mercado bursátil (dólar MEP), al que podrán vender las divisas que cobren a partir de ahora, que implicará un aumento del 72% en sus ingresos.

La condición para usar este mecanismo es que no adquiera divisas a través del sistema financiero (concertando ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no realizarlo por los 90 días subsiguientes).

En el caso que hayan comprado dólares por esa vía deberán esperar 90 días desde la última operación de este tipo antes de vender los dólares que reciban.

Por otra parte, los US$ 12.000 son de tope anual, no mensual, por lo que podrán ingresarlo en hasta una única operación, sin sufrir retenciones o límites de ningún tipo, explicaron fuentes del BCRA a Télam.

"Los ingresos por encima de dicho monto deberán ser liquidados", detalló el BCRA.

En el caso de las empresas locales que exporten servicios, podrán acceder a dólares en el mercado oficial por el incremental de exportaciones en 2022 respecto de 2021 y destinarlas sólo al pago de remuneraciones de sus trabajadores.

Para estos casos, el acceso a dólares podrá ser por hasta el mínimo entre 50% del aumento de las exportaciones de servicios en el acumulado de 2022 respecto de la totalidad del año 2021; y 20% de las remuneraciones brutas para lo que resta de 2022.

Las empresas podrán acceder a estas condiciones siempre que no tenga incumplimientos de ingresos y liquidación de exportaciones de servicios o haya comprado dólares a través del mercado bursátil 90 días antes de la certificación, y a su vez se comprometa a no realizarlo por los 90 días subsiguientes y a liquidar los fondos que no hayan sido destinados al pago de remuneraciones.

El objetivo de este conjunto de medidas apunta a incrementar las exportaciones, retener los talentos de Argentina, potenciar el desarrollo de nuevos proyectos y favorecer la acumulación de reservas.

Con información de Télam