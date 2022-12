El índice S&P Merval bajó 3,07% y las acciones argentinas en Nueva York cayeron hasta 7%

El índice S&P Merval bajó hoy 3,07%, afectado por el mal desempeño de Wall Street, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cayeron hasta 7%.

En la plaza porteña, las bajas de las acciones que conforman el panel líder fueron encabezadas por Transportadora Gas del Norte (-6,47%); Transener (-5,57%); Grupo Financiero Galicia (-5,12%); YPF (-4,82%); y Central Puerto (-4,78%).

El único papel que cerró en positivo fue Mirgor (8,69%).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En Wall Street, las acciones de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron Grupo Financiero Galicia (-7%); Mercadolibre (-6,6%); Globant (-5,9%); YPF (-5,8%); y BBVA Argentina (-5,8%).

En sentido contrario, la acción que cerró con una ganancia fue la de Corporación América (2,6%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con descensos de 75 centavos promedio, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER operaron con retrocesos de 0,60% promedio en toda la curva.

En este marco, el riesgo país avanzó 2,3% para quedar en 2.297 puntos básicos.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 176,44, con una suba de $1,02 centavos con respecto al viernes.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció sin cambios, en $ 312 por unidad.

En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) subió 1%, a $ 330,42; mientras que el MEP avanzó 0,1% hasta los $ 319,11.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de $1,07 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 169,16.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $ 229,37 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 291,12.

El dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $ 308,77, mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $352,88.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 330 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 35 millones y en el mercado de futuros Rofex US$ 760 millones.

Con información de Télam