El dólar oficial cerró a $125,62 y los bursátiles operan con bajas

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $125,62, con una suba de 14 centavos en relación al viernes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operan a la baja.

En el segmento informal, el denominado dólar "blue" se mostraba sin cambios, negociándose a un promedio de $207 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedía 0,4%, a $ 211,27; mientras que el MEP registraba un descenso de 0,8%, a $ 207,76, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 19 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $120,20.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $163,31 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $ 207,27.

Fuentes de mercado estimaron que el BCRA finalizó su participación de hoy con ventas por US$ 190 millones, con lo que el saldo final de mayo quedó en unos US$ 790 millones de compras netas en el mercado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 642,349 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por U$S 311,479 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 3.361 millones.

Con información de Télam