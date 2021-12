El dólar oficial cerró a $ 107,57 y suben el dólar CCL y el MEP

La cotización del dólar oficial cerró hoy en $ 107,57 en promedio, con una suba de 3 centavos en relación al cierre de ayer, mientras que el dólar contado con liquidación y el MEP suben 3,8% en ambos casos.

Así, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza 3,8%, a $ 205,97, mientras que el MEP escala también 3,8%, hasta $ 198,91, en el tramo final de la rueda.

Por su parte, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" se negoció a $200 por unidad, un aumento de $1,50 en relación al cierre anterior.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense cerró a $ 101,78/101,98 por unidad, ocho centavos arriba del cierre de ayer.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, registró un promedio de $ 139,84 por unidad; y con el anticipo del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 177,49.

Fuentes del mercado destacaron una nueva jornada con saldo positivo para el BCRA en el segmento mayorista del dólar, ya que terminó la rueda con compras por US$ 2 millones y redondeó cinco días consecutivos sin ventas.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 245,027 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 26 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 286 millones.

Con información de Télam