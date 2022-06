Desembarca en la Argentina una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo

La plataforma de intercambios de criptomonedas Bybit, una de las cinco plataformas con mayor cantidad de visitas a nivel mundial, anunció hoy el lanzamiento de una versión para la Argentina y la conformación de un equipo dedicado a productos adaptados a los clientes locales.

Informes recientes estiman que cerca del 10% de los argentinos compró criptomonedas en algún momento de su vida, al tiempo que el país llegó al top 10 en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas de Chainalysis, impulsado por el interés en stablecoins, como USDT o DAI, entre la segunda mitad de 2020 y durante 2021.

"Argentina se encuentra entre los principales países del mundo en criptoadopción y millones de personas tienen ya acceso a criptomonedas en el país. Teniendo en cuenta este contexto, definitivamente es el momento adecuado para que Bybit desarrolle su presencia local y se expanda en este mercado, ofreciendo la liquidez y confiabilidad que le caracterizan”, dijo Gonzalo Lema, director de operaciones de Bybit para Argentina, en un comunicado.

Según datos del sitio especializado CoinMarketCap, Bybit es la quinta plataforma con más usuarios semanales del mundo y el cuarto en volumen de operaciones con mercados derivas, como futuros y otras operaciones con apalancamiento.

“Si bien las condiciones macroeconómicas se han convertido en un factor para aumentar la adopción de criptomonedas en Argentina, a medida que crece la base de clientes, aumentará el interés en otros usos potenciales de estos activos, como la posibilidad de recibir remesas o incluso pagar bienes y servicios con ellas", aseguró Lema, que dijo que el objetivo de la empresa es "satisfacer las demandas de los clientes en Argentina y superar sus expectativas”.

Como promoción de lanzamiento en el país, los usuarios en Argentina podrán acceder a un rendimiento anual (APY) del 22% sobre depósitos DAI en Ahorros Flexibles (limitado a 500 DAI) hasta el 11 de julio.

Este sábado el precio de Bitcoin cayó por debajo de los US$ 18,000 por primera vez desde diciembre de 2020, mientras que la capitalización total del mercado cripto cayó un 70% desde noviembre de 2021, que pasó de una valuación total de US$ 3 billlones a poco más de US$ 850 mil millones este miércoles.

Con información de Télam