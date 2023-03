De Mendiguren: el nivel de actividad de la industria "está un 15% por arriba de la prepandemia"

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José De Mendiguren, afirmó hoy que la actividad industrial se encuentra en la actualidad un 15% por encima del nivel existente en la prepandemia.

"La industria está un 15% por arriba de la predandemia y en "los dos últimos me meses volvió a crecer", dijo el funcionario.

Respecto de la situación económica en general, De Mendiguren rescató que, "a pesar de la guerra y la sequía tenemos el nivel de inversión más alto de los últimos 8 años y la desocupación hoy está mejor que en los últimos 8 años, en 6,5%".

No obstante, reconoció que "tenemos clarísimo que al trabajador no le alcanza la plata pero no se discute que el rumbo económico de este gobierno es exitoso sin lugar a dudas", en diálogo con radio El Destape.

Para De Mendiguren, "se salió de la pandemia con 25, 30 mil pymes vivas que son las que permitieron el crecimiento".

"La prioridad es mantener el empleo y mejorar el poder adquisitivo", subrayó el funcionario.

Por último, consideró que, en las elecciones de octubre, "vamos a definir dos modelos: un modelo que te dejó lo que te dejó hace 3 años y que no aprendió para corregir los errores, sino que hoy viene diciendo que los va a profundizar, con mas recesión más desempleo y más achique, y el nuestro que es velar porque no se nos caiga el nivel de actividad, y por la recuperación salarial".

Con información de Télam