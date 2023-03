Bajas para la soja y subas para los cereales en el mercado de Chicago

La soja volvió a cerrar a la baja en el mercado de Chicago debido a los temblores financieros a nivel mundial, mientras que los cereales concluyeron la jornada con alzas en sus posiciones más cercanas.

El contrato de mayo de la oleaginosa cayó US$ 1,65 (0,30%) hasta los US$ 547,21 la tonelada, a la vez que el de julio lo hizo por US$ 2,66 (0,48%) para posicionarse en US$ 541,79 la tonelada.

Los fundamentos de la baja radicaron en las tensiones en los mercados financieros internacionales por los problemas del banco Credit Suisse, que se sumaron a la caída de hace dos días de SVB en estados Unidos, lo que originó que los fondos especulativos se desprendan de los contratos de la oleaginosa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sumaron presión a los precios la falta de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense y el ingreso de la cosecha récord brasileña en el circuito comercial.

La harina acompañó la caída del poroto, con un retroceso de US$ 3,09 (0,58%) hasta las US$ 527,34 la tonelada, mientras que el aceite ganó US$ 3,53 (0,28%) para posicionarse en US$ 1.242,06 la tonelada.

Por su parte, el maíz subió US$ 2,26 (0,92%) y cerró a US$ 246,64 la tonelada, como consecuencia de nuevas ventas por 667.000 toneladas de mercadería estadounidense a China, tras una compra similar realizada por el gigante chino ayer.

Por último, el trigo mejoró US$ 2,39 (0,93%) y se posicionó en US$ 258,22 la tonelada, producto de "las tensiones vigentes en la negociación para renovar la vigencia del corredor seguro sobre el Mar Negro para las exportaciones agrícolas de Ucrania", indicó la corredora Granar.

Con información de Télam