"Estamos bien encaminados y vamos acercando posiciones" con el FMI, afirmó el Presidente

El presidente Alberto Fernández aseguró que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) están "bien" encaminadas y ratificó el compromiso de su gobierno de hacer "lo imposible para que la inflación se reduzca drásticamente en la Argentina".

En un reportaje con el diario Perfil, el jefe del Estado dijo que en las negociaciones con el FMI "estamos bien encaminados y vamos acercando posiciones" y enfatizó que la "gran diferencia" entre su gobierno y el de Mauricio Macri es que el ex presidente "le decía al que hacía zapatillas, ropa o alimentos, que dejaran de hacerlos y los importara".

"Así destruyó la maquinaria industrial de un modo asombroso. Importar requiere dólares y para sostenerlo lo único que supo hacer fue endeudarse", agregó.

"Cuando Macri dijo que él arreglaba el problema de la deuda en cinco minutos, dice la verdad. Hubiera aceptado las condiciones del Fondo. También hubiera arreglado en dos minutos con los acreedores privados. Lo hacían reperfilando. Cada vez que reperfilaban pagaban más intereses. Es una lógica ilógica. Debemos salir del problema de la deuda. La solución no es no pagarla. Es pagarla en condiciones tales que la Argentina no vea impedido su crecimiento y su desarrollo. Debemos lograr crecimiento con inclusión social", remarcó el Presidente.

En otro tramo de la nota, Alberto Fernández sostuvo que "la inflación es tan nociva como el déficit" fiscal.

"Haremos lo imposible para que la inflación se reduzca drásticamente en Argentina. Es un trabajo muy complejo, porque hay que tener presente cómo funciona la producción de alimentos. Y, además, el mundo se complicó. Estados Unidos tiene este año un aumento de la inflación de seis puntos. Implica un 100% respecto al año anterior. En Europa pasa exactamente lo mismo. Es un fenómeno global. Y además, pasa con la carne en China", dijo el Presidente.

"La inflación es tan nociva como el déficit. Debemos cambiar la matriz recaudatoria y trabajar para que la inflación cada vez sea menor", sostuvo el jefe del Estado.

Fernández reconoció que la resolución del tema precios es "una tarea dificilísima" y que en esto tiene gran importancia el nivel de concentración que existe en el sector empresario al poner como ejemplo que "en Argentina, entre dos grandes empresas se concentra casi el 70% del mercado alimenticio. Entre dos, todo el mercado cervecero. Hay una empresa de panificación que tiene el 80% de su mercado", entre otras cuestiones.

Con información de Télam