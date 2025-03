Cómo pagar el monotributo vencido.

Frente a la fuerte la caída del trabajo formal que padece el país, el monotributo se convirtió en una alternativa que fue creciendo ya que te permite tener un ingreso declarado, realizar aportes previsionales y contar con cobertura médica. A diferencia de un empleo en "blanco" donde los aportes los hace el empleador, en este caso hay que abonar un pago todos los meses. En caso de no haberlo realizado, hay una forma de pagarlo una vez vencido.

Es importante no atrasarse con la cuota para no tener multas por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que pueden ir desde sanciones económicas hasta la baja de régimen. Es clave no superar los 10 meses impagos.

Para verificar si hay una deuda con la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el contribuyente debe ingresar a la página oficial de la entidad con su clave fiscal, ingresar a la sección “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos” (CCMA) y revisar el estado de cuenta.

En caso de contar con deuda con ARCA, los pasos a seguir son los siguientes:

Generar el Volante Electrónico de Pago (VEP) : Ingresar al portal de Arca con Cuit y clave fiscal. Seleccionar la opción “Presentación de DDJJ y Pagos” o CCMA. Generar un VEP por cada mes adeudado.

: Ingresar al portal de Arca con Cuit y clave fiscal. Seleccionar la opción “Presentación de DDJJ y Pagos” o CCMA. Generar un VEP por cada mes adeudado. Realizar el pago: Se puede abonar mediante diferentes métodos: transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático. También se puede utilizar el servicio Net Cash de BBVA para el pago.

Se puede abonar mediante diferentes métodos: transferencia electrónica, código QR, home banking, billeteras virtuales, tarjeta de crédito o débito automático. También se puede utilizar el servicio Net Cash de BBVA para el pago. Confirmar la cancelación: Una vez realizado el pago, la entidad registrará la transacción en un plazo de 48 horas en el sistema de Cuentas Tributarias. Si el VEP no se abona dentro de las 48 horas, se deberá generar uno nuevo.

Oficial: ARCA anunció un importante beneficio para los monotributistas

ARCA anunció un importante beneficio para los monotributistas. La noticia para los contribuyentes del Régimen Simplificado se oficializó por medio de la Resolución 5546/2024 publicada en el Boletín Oficial y permite una bonificación del 100% de la cuota del gravamen, a aquellos que tienen propiedades en alquiler.

Según comunicó la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), los monotributistas que decidan formalizar sus alquileres en el Régimen Simplificado y cumplan con los requisitos establecidos podrán acceder a los siguientes beneficios:

Deducción del 10% anual en el Impuesto a las Ganancias .

. Bonificación del 100% de la cuota fija del monotributo .

. Exoneración del impuesto sobre transacciones bancarias para los ingresos derivados de alquileres.

Los requisitos para acceder a este beneficio de ARCA

Registrar los contratos de alquiler en el Registro de Locaciones de Inmueble (RELI) dentro de los primeros 15 días posteriores a la firma del contrato .

. Estar inscriptos como monotributistas en la actividad de alquileres .

. No poseer más de tres propiedades .

. No superar los ingresos correspondientes a la categoría K del monotributo.