Quiénes cobran "Volver al Trabajo" (Ex Potenciar Trabajo) en enero 2026: de cuánto es el monto

Con el inicio de 2026, miles de beneficiarios de los ex programas Potenciar Trabajo, hoy reorganizados en Volver al Trabajo y Acompañamiento Social, comenzaron a consultar cuándo se acredita el primer pago del año y cuál será el monto a cobrar. El esquema vigente mantiene reglas claras en cuanto a fechas, modalidad de pago y ausencia de bonos extraordinarios.

Volver al Trabajo: cuándo se cobra en enero de 2026

Desde la reestructuración impulsada por el Ministerio de Capital Humano, los pagos ya no se organizan por terminación de DNI. La acreditación se realiza de manera conjunta para todos los titulares, generalmente en una misma jornada o dentro de un margen de 24 horas.

Para enero de 2026, teniendo en cuenta los feriados de Año Nuevo y el calendario bancario, la fecha estimada de cobro es el jueves 8 de enero. El viernes 2 figura como día hábil bancario, aunque si se dispusiera algún asueto administrativo de último momento, la acreditación podría correrse al viernes 9 de enero. Por ese motivo, se recomienda revisar la cuenta bancaria a partir del día 8.

En este comienzo de año, el Gobierno no anunció incrementos ni bonos extraordinarios para los beneficiarios de estos programas. Tampoco se paga aguinaldo. Se mantiene el congelamiento del monto base que rige desde el año pasado.

Los valores para enero de 2026 son los siguientes:

Volver al Trabajo: $78.000

Acompañamiento Social: $78.000

En ambos casos, el total a cobrar es de $78.000, sin adicionales ni refuerzos, y sin actualización por inflación hasta el momento.

"Volver al Trabajo": Cómo saber si seguís activo en el programa

Debido a los controles y cruces de datos mensuales que realiza el Ministerio de Capital Humano, es importante verificar el estado del beneficio antes de la fecha de cobro. Situaciones como viajes al exterior, compra de dólares o consumos con tarjeta incompatibles con el perfil socioeconómico pueden derivar en suspensiones o bajas.

Para chequear si el pago está confirmado, se deben seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Argentina o a Mi ANSES. Acceder a la sección “Mis Cobros”. Buscar la liquidación correspondiente a enero de 2026.

Si figura el monto, el pago está confirmado. Si no aparece información, el beneficio puede estar en revisión. En ese caso, el reclamo puede iniciarse a través de los canales oficiales de Capital Humano o llamando al 130 de ANSES.

Volver al Trabajo y Acompañamiento Social: a quién corresponde cada programa

Aunque el cambio ya está en marcha desde hace meses, es clave tener claro en qué programa está encuadrado cada beneficiario, ya que los requisitos son distintos: