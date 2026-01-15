PUAM de ANSES con aumento en febrero 2026: cuánto se cobra

PUAM de ANSES tiene aumento confirmado.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a diciembre de 2025, que fue del 2,84%. Ese porcentaje es clave para definir el monto que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de febrero de 2026, ya que el esquema vigente establece actualizaciones mensuales en función de la inflación.

En ese marco, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tendrá un aumento equivalente a la variación del IPC. El organismo previsional aplicará este ajuste de manera automática, sin necesidad de resoluciones adicionales, tal como lo establece el régimen de movilidad actual.

Con la suba del 2,84%, el haber de la PUAM pasará en febrero de 2026 a $287.375,54. Este monto surge del cálculo oficial que actualiza las prestaciones en base a la inflación de dos meses previos, tal como dispone el Decreto 274/2024. En caso de que el Gobierno nacional confirme nuevamente el pago del bono previsional de $70.000, el ingreso total mensual de quienes perciben la PUAM podría ubicarse en $357.375,54.

El aumento de febrero se suma a una secuencia de incrementos mensuales que se vienen aplicando desde el último trimestre de 2025 y comienzos de 2026: 1,9% en octubre, 2,1% en noviembre, 2,3% en diciembre y 2,47% en enero. Todos estos ajustes responden al nuevo esquema de movilidad que reemplazó la fórmula trimestral anterior.

La actualización del 2,84% no alcanza solo a la PUAM, sino también a las pensiones no contributivas, las jubilaciones mínimas y máximas, y las asignaciones familiares y universales que administra ANSES. En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez o vejez, los haberes se ubicarán en torno a los $251.453,59, mientras que para las madres de siete hijos el monto será equivalente al de la jubilación mínima.

Desde abril de 2024, los montos de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se ajustan todos los meses en función del IPC, con el objetivo de reducir el desfasaje que se generaba con la fórmula anterior y lograr que los ingresos previsionales acompañen de manera más cercana la evolución de los precios. Este mecanismo fue dispuesto por el Decreto 274/2024, firmado por el presidente Javier Milei, y establece aumentos automáticos sin necesidad de nuevas disposiciones.

Por último, resta que ANSES confirme el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026. Si se mantiene el esquema habitual, los pagos de la PUAM comenzarían durante la segunda semana del mes, organizados según la terminación del DNI de los beneficiarios. Mientras tanto, el organismo continúa con el pago de los haberes de enero, que ya incorporan el incremento del 2,47%.