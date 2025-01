Mientras los jubilados y pensionados sufren el ajuste en sus haberes y restringen su acceso a medicamentos gratuitos, el titular de la Anses, Mariano de los Heros, se fue de vacaciones a Cancún, la paradisíaca ciudad mexicana. Su viaje se contradijo a las directivas que había dado el presidente Javier Milei respecto a que los funcionarios del Gobierno no deberían viajar al exterior a pasar sus vacaciones. Para evitar un escándalo interno, la ministra de Capital humano, Sandra Pettovello, le pidió adelantar su regreso a la Argentina de forma intempestiva.

El discurso anticasta que moldeó La Libertad Avanza tiende trampas internas que abren la posibilidad de beneficios y castigos según la conveniencia. Al sol de México, de los Heros realizó un viaje poco "gasolero" y hasta firmó resoluciones desde el exterior. Según pudo averiguar este medio, el funcionario protegido por Pettovello se fue el 19 de diciembre y tenía pactada su vuelta para el 20 de enero, pero con el objetivo de ahorrarse un escándalo le solicitaron un regreso inmediato. Para el lunes ya se encontraba en territorio nacional, donde transitan su vida los jubilados ajustados por la política previsional que impone el Gobierno.

La semana pasada, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, echó a la subsecretaria del área, Yanina Martínez, por irse de vacaciones desde una fecha que no estaba autorizada. El destino elegido por la ahora ex funcionaria fue Europa, lo que contradecía el reclamo de Milei para que su Gabinete no saliera del país. La salida de una funcionaria de segundo rango en una secretaría bajo estas razones no representó un impacto político de gravedad e incluso fue útil para izar la bandera de la austeridad en los medios.

También la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, burló el pedido presidencial argumentando un viaje prometido a sus nietos hacia Estados Unidos, más precisamente al parque temático de Disney en la ciudad de Orlando. Fiel a su estilo camaleónico, su militancia libertaria le permitió ahorrarse reproches. Sin embargo, Anses no corre la misma suerte por la sensibilidad social que infringe cualquier tipo de movimiento en el área.

Lo curioso del caso de los Heros es que firmó resoluciones en los días posteriores al 19 de diciembre, como la 1274 del 26 de diciembre de 2024, que estableció que el haber mínimo a partir de enero en $ 265.907,01, ni la mitad del costo de un pasaje a México. Una fuente cercana al organismo previsional reveló a El Destape que "lo hicieron volver el lunes porque se hizo público su viaje" y que en los pasillos de la gestión de Anses están “temerosos” por lo que firmó estando en el exterior, ya que "no se pidió licencia por vacaciones y no fue un viaje oficial claramente".

"El problema es que si salió del país habiendo tomado licencia, no podía firmar. Y si no tomó licencia y por eso firmó, no podía haber salido del país. En un caso hay abuso de poder y serían nulos los actos administrativos. También hay incumplimiento de deberes de funcionario y posible malversación de fondos públicos", resumió esta misma fuente.

El martes por la tarde, el Ministerio de Capital humano posteó una foto en redes sociales para informar una reunión que habría mantenido con de los Heros. Fuentes cercanas a la Anses afirmaron que se trata de una imagen de archivo que utilizó Pettovello para calmar las aguas. El funcionario es un alfil central para la ministra, quien a su vez funciona como eje vertebral en el diagrama político del Presidente. Cabe recordar su capacidad de supervivencia a la no entrega de alimentos.

Cómo la pasaban los jubilados mientras de los Heros disfrutaba de Cancún

El Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina señaló que el 29% de los adultos mayores "tienen poco o nada satisfechas sus necesidades de alimentación", tras realizar un estudio sobre miles de jubilados en todos los distritos del país. Además, el 46% de los encuestados tiene "poco o nada" resuelta su economía y el 40% de considera que "empeoró" su situación respecto al 2023.

"El 29% de las personas encuestadas tienen poco o nada satisfechas sus necesidades de alimentación. Este dato representa un aumento de 12 puntos porcentuales en este grupo respecto a 2022", indicó la Cruz Roja en su informe denominado Calidad de Vida de Personas Adultas Mayores. "El 46% de las personas encuestadas tienen poco o nada satisfechas sus necesidades económicas. Lo que representa un aumento de 13 puntos porcentuales en este grupo en relación a 2022", remarcó el estudio.

En paralelo, para fin de 2024, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) restringió la entrega de medicamentos: para obtener sus remedios, los jubilados deben llenar un formulario y cumplir con los requisitos para poder recibir un subsidio para la compra de fármacos. Las personas que no cumplan con esas exigencias no tendrán más los medicamentos gratis ni podrán comprarlos con descuento.

De esta manera, el Gobierno recortó la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados y pensionados, que quedó acotado a quienes ganen menos de $ 388.500, que además deberán realizar un trámite de inscripción. "Adicionalmente a todas las coberturas que tenemos seguiremos garantizando el acceso total a medicamentos mediante el subsidio social para todos aquellos que realmente lo necesiten", señaló el PAMI en un comunicado. Si bien el parte lo aclara, los jubilados que deseen mantener este beneficio deberán realizar la inscripción en la página del PAMI y cumplir sí o sí con los requisitos.