Hasta cuándo puedo presentar la Libreta de la AUH

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prorrogó hasta el 31 de marzo de 2026 el plazo para la entrega de la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación. La medida fue oficializada a través de la Resolución 382/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Esta extensión permite a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) completar el trámite necesario para percibir el 20% retenido durante el año 2024, correspondiente al ciclo lectivo 2025.

El vencimiento original para esta gestión estaba fijado para el 30 de diciembre de 2025. El organismo justificó la prórroga ante la existencia de una cantidad significativa de casos que aún no han cumplido con la presentación, con el objetivo de garantizar los derechos de salud y educación de los menores de edad.

Según el marco legal vigente, la Libreta es el documento exigido para acreditar los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y la asistencia a establecimientos educativos públicos. De acuerdo con la Ley N° 24.714, la falta de acreditación de estos requisitos produce la pérdida del derecho al cobro del porcentaje reservado de la prestación.

El plan que tiene el Gobierno para cambiar las AUH

Mediante el proyecto de Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei había planteado eliminar la movilidad automática de las asignaciones familiares. La iniciativa figuraba en el artículo 70 del dictamen de mayoría, que proponía derogar los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 27.160.

De haberse aprobado, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el resto de las prestaciones familiares habrían dejado de ajustarse por el esquema vigente de actualización, quedando sujetas a definiciones discrecionales del Poder Ejecutivo. Esto implicaba que los montos ya no tendrían un resguardo automático frente al avance de la inflación.

El planteo, sin embargo, no prosperó en la Cámara de Diputados. La votación arrojó 115 votos afirmativos, 124 negativos y dos abstenciones, lo que permitió mantener en vigencia el actual sistema de actualización de las asignaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), una decisión que fue recibida como un alivio por trabajadores y familias.

Aun así, el debate no está cerrado. Desde La Libertad Avanza anticiparon que buscarán reinstalar la derogación durante el tratamiento del Presupuesto 2026 en el Senado. En caso de avanzar, el proyecto debería regresar a Diputados, donde se definiría nuevamente si se aprueba con o sin la eliminación de la movilidad.

La reforma impulsada por el Ejecutivo alcanzaba a un amplio universo de beneficios, entre ellos las asignaciones por hijo, por hijo con discapacidad, prenatal, ayuda escolar anual, nacimiento, adopción y matrimonio, así como la AUH, la asignación por embarazo para protección social y la destinada al cuidado de la salud integral. Estas prestaciones están contempladas en la Ley 24.714 y son percibidas tanto por trabajadores formales como informales.