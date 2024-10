CHAU JUBILACIONES: Anses confirmó una medida que afectará a los jubilados en 2025

El gobierno de Javier Milei decidió que en 2025 no habrá una nueva moratoria previsional. El beneficio al que podían acceder trabajadores autónomos o en relación de dependencia que tengan edad para jubilarse, pero no cuenten con los años de aportes requeridos ya no podrán hacerlo desde el año que viene y la decisión fue confirmada por Anses. A su vez, el mismo organismo anticipó que el bono para jubilados y pensionados de las categorías más bajas se mantendrá aunque sin ajustarse por inflación.

El director Ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, dio la noticia el martes en el marco de la discusión del Presupuesto 2025 que se desarrolló en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. "Respecto a la Moratoria que, estaría ocurriendo el 23 de marzo del año próximo, no está previsto en el Presupuesto ningún gasto ni ingreso, por lo que estimamos que no es voluntad del Gobierno su prórroga", aseguró el funcionario ante la consulta de los legisladores.

La moratoria previsional había sido extendida hasta marzo de 2025 y sobrevivió al intento de derogación por parte del gobierno nacional en la Ley Bases. La derogación estaba contemplada en el Título VIII, eliminado en el Senado.

La ley 27.705 que establecía el Plan de Pago de Deuda Previsional contemplaba dos modalidades para acceder al beneficio: la primera se refería a personas con la edad jubilatoria cumplida que no tienen los 30 años de aportes para iniciar el trámite jubilatorio. La segunda apunta a personas en actividad que ya saben que no alcanzarán a completar sus aportes cuando alcancen la edad jubilatoria.

Cuál es la alternativa a la moratoria previsional de ANSES

El mismo titular de Anses aseguró que para quienes no puedan acceder a una jubilación mediante el beneficio antes mencionado, seguirá vigente la cobertura mediante la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Es un beneficio destinado a mayores de 65 años que no cuentan con ninguna jubilación o pensión y su monto equivale al 80% de un haber mínimo y se actualiza por la Ley de Movilidad. Como estaba previsto para este mes, hubo una suba pautada en base a la inflación de agosto y que fue del 4,17%. Así, quienes reciben la PUAM cobraron junto al bono de $ 70.000 un total de $265.456,45.

Qué pasará con el bono de $ 70.000

En paralelo, Mariano de los Heros reveló también que el bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados de las categorías más bajas "está proyectado mantenerse, pero sin ajuste de inflación". La decisión se toma tras la derogación por parte de Milei de la nueva ley de movilidad y mientras el Gobierno dice que el actual mecanismo de actualización le ganó a la inflación aunque solo se refiere a la mínima y sin contemplar el bono.

Justamente, ese bono, con una inflación que oscila entre el 3 y el 5 por ciento, quedará congelado y eso significa un fuerte deterioro en términos del poder adquisitivo de los haberes previsionales para el segmento de la población pasiva que lo percibe.