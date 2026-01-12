Becas Progresar de ANSES: requisitos y cómo inscribirse en enero 2026

Requisitos Becas Progresar confirmadas

Como ocurre cada inicio de año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos y el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondientes a enero de 2026. Se trata de una asistencia clave para miles de estudiantes que cursan estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios o instancias de formación profesional, y que dependen de este ingreso para sostener su trayectoria educativa.

El programa Progresar es una política pública orientada a garantizar el acceso a la educación en condiciones de mayor equidad, mediante un acompañamiento económico mensual. Está destinado a jóvenes y adultos que cumplan con requisitos académicos y socioeconómicos, y se estructura en distintas líneas según el nivel educativo.

Becas Progresar: monto a cobrar en enero

Durante enero, el valor de la beca se mantiene sin cambios respecto de los meses anteriores. El monto total es de $35.000, aunque no se percibe en su totalidad de manera mensual. En todos los casos, ANSES liquida inicialmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido y se paga una vez acreditado el cumplimiento de los requisitos académicos.

En enero, los importes a cobrar son los siguientes:

Nivel obligatorio y Progresar Trabajo : $28.000 (80% del monto total).

Nivel superior : Primer año: $28.000 A partir del segundo año: $35.000



Desde este mes, el organismo comenzó además a abonar las retenciones acumuladas durante 2025 a aquellos beneficiarios que hayan cumplido con las condiciones académicas exigidas. El pago se deposita automáticamente en el CBU o CVU informado, siempre que el estudiante mantenga vigente su condición dentro del programa.

Calendario de pago de Becas Progresar en enero

El cronograma se organiza según la terminación del DNI y se extiende entre el lunes 12 y el viernes 16 de enero:

Lunes 12: DNI terminados en 0 y 1

Martes 13: DNI terminados en 2 y 3

Miércoles 14: DNI terminados en 4 y 5

Jueves 15: DNI terminados en 6 y 7

Viernes 16: DNI terminados en 8 y 9

La cantidad de cuotas restantes depende del momento de inscripción durante 2025. Quienes se anotaron en marzo cobran en enero la décima cuota, mientras que los inscriptos en agosto perciben la quinta. Estas cuotas estímulo no tienen retención, pero están sujetas al rendimiento académico.

Becas Progresar: requisitos 2026

Inscripción a Becas Progresar 2026: qué se sabe hasta ahora

El Ministerio de Capital Humano aún no informó oficialmente las fechas de inscripción para el ciclo 2026, aunque se espera que la convocatoria se habilite antes del inicio del ciclo lectivo. La inscripción se realiza de forma online, a través de los canales oficiales del programa.

Actualmente, el esquema contempla tres líneas principales: Educación Obligatoria, Educación Superior y Progresar Trabajo, cada una con requisitos específicos.

Requisitos para Progresar Educación Obligatoria

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal y DNI

Tener entre 16 y 24 años al cierre de la convocatoria (con excepciones para grupos priorizados)

Asistir a una institución educativa y ser alumno regular

Ingresos del grupo familiar inferiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

Cumplir con las condiciones académicas del programa

Participar de actividades complementarias

Tener el esquema de vacunación completo o en curso

Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con residencia legal mínima de dos años

Edad: 17 a 24 años para ingresantes Hasta 30 años para estudiantes avanzados Sin límite de edad para enfermería

Ser alumno regular

Cumplir con los requisitos académicos establecidos

Ingresos familiares que no superen los $966.000 mensuales, equivalente a tres SMVM

En cuanto al rendimiento académico, se exige:

Tener aprobadas al menos el 50% de las materias del año correspondiente

No exceder en más de dos años la duración teórica de la carrera

Quienes adeuden solo finales, tesis o prácticas pueden inscribirse por un año sin renovación

De este modo, las Becas Progresar continúan siendo en enero de 2026 una herramienta central de acompañamiento educativo, mientras los estudiantes esperan la apertura de la nueva inscripción para el ciclo lectivo que comenzará en los próximos meses.