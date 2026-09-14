Alerta para Milei: la pobreza volvió a subir en agosto y 9,4 millones viven en hogares pobres

La pobreza volvió a mostrar una suba en agosto, según un informe privado que sigue la metodología del INDEC y que anticipa un posible resultado negativo para el gobierno de Javier Milei cuando, dentro de diez días, se conozca una nueva cifra oficial del organismo estadístico.

{{{htmlAmp}}}

En concreto, la pobreza volvió a subir en registro interanual y alcanzó al 31,3% de las personas en el promedio del semestre marzo-agosto de 2026, según el último Nowcast de Pobreza de la Universidad Torcuato Di Tella, elaborado por el economista Martín González-Rozada, que se conoció en las últimas horas. En el mismo semestre de 2025, el indicador había sido de 30,2%, por lo que el incremento fue de 1,1 puntos porcentuales.

El dato representa un mal augurio para el gobierno de Javier Milei a pocos días de que el INDEC publique, el próximo 24 de septiembre, su informe oficial de pobreza correspondiente al primer semestre de 2026. El nowcast de la UTDT utiliza los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del propio organismo estadístico.

La comparación con el mes inmediatamente anterior muestra, a primera vista, una estabilización: la pobreza había sido también de 31,3% entre febrero y julio. Sin embargo, el desagregado refleja un leve deterioro. La indigencia permaneció sin cambios en 6,6%, mientras que la proporción de pobres no indigentes pasó de 24,6% a 24,8%, una suba de dos décimas.

Mejoró la indigencia, pero subió la pobreza total

En la comparación interanual, en cambio, la indigencia mostró una mejora: pasó de 6,9% a 6,6%, una reducción de 0,3 puntos. Esa baja fue más que compensada por el crecimiento de la pobreza no indigente, que pasó de 23,4% a 24,8%, según el desglose presentado en el informe. Así, el resultado general terminó mostrando un aumento de la cantidad de personas cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica total.

En términos poblacionales, el trabajo calcula que la EPH representa a unos 30 millones de personas en áreas urbanas, de las cuales aproximadamente 9,4 millones vivirían en hogares pobres.

Para el conjunto del semestre, la canasta básica total del Gran Buenos Aires fue estimada en $491.082 por adulto equivalente, con una suba interanual del 34,7%, frente a un incremento de solo el 25% en la suma de los ingresos totales familiares.

Ya a inicios de agosto, la UCA había advertido una suba de la pobreza en el primer trimestre de 2026 a comparación con el tercer trimestre de 2025, cuando subió del 26,9% al 30%, también siguiendo la metodología del INDEC.