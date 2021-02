Sube la soja y el maíz se disparó al máximo valor en siete años

En medio de las discusiones sobre posibles regulaciones en el mercado de granos, la soja extendió las subas de precios futuros en el Mercado de Chicago (0,95%, hasta US$ 516 por tonelada). El incremento se dio en la rueda previa a la publicación del informe de oferta y demanda mundial que presentará el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) afirmó en este contexto de robusta demanda china, se esperan reducciones de stocks a mínimos históricos, lo que impulsa las cotizaciones.

Además del poroto, el aceite y la harina de soja se negociaron a U$S 1.022,2 y U$S 485 la tonelada para marzo, respectivamente, por encima de los U$S 680 y U$S 316 pactados en mayo del año pasado.

Maíz

El maíz acompañó la tendencia positiva y subió 0,79%, a U$S 223,4 por tonelada, es decir, el nivel máximo de siete años y medio (y 88% más que hace diez meses), mientras la demanda por parte de China “parece no tener techo”, evaluó la operadora local Futuros y Opciones.

Además, si bien se espera una buena cosecha de maíz de segunda en Brasil, el ritmo de siembra “se ha demorado considerablemente, lo que también podría oficiar de soporte para los precios del grano”.

Trigo

El trigo, en tanto, se mantuvo en los U$S 240 por tonelada, tras ceder 90 centavos, ante las expectativas de menores stocks, acompañadas de posibles recortes en la producción.

¿Retenciones?

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el Gobierno está decidido a “cuidar la mesa de los argentinos”, evitando que el precio de los alimentos no evolucione al ritmo de los precios internacionales.

“Nosotros somos un Gobierno de diálogo, pero ante todo somos un Gobierno decidido a cuidar la mesa de los argentinos”, señaló Kulfas en declaraciones en la radio AM 750.

En cuanto a la convocatoria a la Mesa de Enlace por parte del presidente, Alberto Fernández, para este miércoles, expresó que se necesita que “el salario real crezca y para eso necesitamos que el precio de los alimentos no evolucione con el aumento de precios internacionales”.