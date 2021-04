La soja toca su pico en siete años y se acerca a los U$S 550

Los precios futuros de la soja anotaron su séptima suba consecutiva y alcanzó niveles máximos desde mayo de 2014. Mientras tanto, también aumentaron el maíz y el trigo hasta valores no registrados desde hace años en el Mercado de Chicago, según reportaron las operadoras locales para los contratos con entrega en mayo.

La soja subió U$S 4,32 hasta U$S 545,17 por tonelada (75% más que trece meses atrás), luego de la escalada ascendente iniciada a mediados de la semana pasada. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) atribuyó la tendencia a "la escasez de suministros en el mercado físico".

En ese contexto, el aceite de soja cotizaba a U$S 1.302,4 y la harina a U$S 450,2 por tonelada para mayo, muy por encima de los U$S 680 y los U$S 316, respectivamente, pactados en mayo del año pasado.

Asimismo, los contratos de maíz anotaban un ascenso -por tercera rueda consecutiva. de U$S 1,7, hasta U$S 240,4 la tonelada (102% más que hace casi un año). La Bolsa de Rosario sostuvo que el repunte obedece a "las condiciones climáticas secas para el cereal en Brasil".

El valor del trigo, en tanto, tuvo una ganancia de U$S 2,8 hasta U$S 245,2 la tonelada, es decir, 45% más que siete meses y medio atrás, ante "las temperaturas gélidas de esta semana en las llanuras estadounidenses, que amenazan los cultivos del grano de invierno en desarrollo", concluyó la BCR.

Buen pronóstico para Argentina

La Argentina volverá a ser en 2021 el principal proveedor de harina y aceite de soja a nivel mundial, al alcanzar exportaciones por 26,6 y 5,4 millones de toneladas respectivamente. El dato proviene de las estimaciones que difundió en las últimas horas la Bolsa de Comercio de Rosario.

De acuerdo a la entidad bursátil, el país aportará el 40% de la harina comercializada del mundo, de la que también es el principal productor mundial. Así, la Argentina venderá al exterior 26.577.000 toneladas, seguido por Brasil con 16,8 millones, Estados Unidos con 12,9 millones y Paraguay con 2,4 millones.

Lo mismo sucederá con el aceite de soja. En este punto, Argentina exportaría 5,4 millones de toneladas, seguido por Brasil con 1,1 millones, Estados Unidos con 1,2 millones y la Unión Europea con 800.000 toneladas. A nivel mundial, el comercio alcanzará los 11,7 millones de toneladas.

Las ventas al exterior de harina, aceite y poroto rondarán los U$S 20.418 millones apuntalados por la mejora de los precios internacionales, que permiten alcanzar ese nivel de venta en dólares pese a una cosecha menor y también más bajos volúmenes exportados en aceite y poroto.