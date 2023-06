Conflicto en Flybondi: Matías Tombolini cruzó a Patricia Bullrich

"Conmigo esto se acaba", escribió Bullrich en redes sociales a raíz de la cancelación de vuelos por parte de Flybondi, la cual afectó a miles de usuarios. En Twitter, Tombolini salió a responderle.

La precandidata presidencial por Juntos por el Cambio Patricia Bullrich criticó al Gobierno por la cancelación de vuelos de Flybondi y afirmó que con ella en el poder no existirían estos problemas. El secretario de Comercio, Matías Tombolini, salió al cruce de la presidenta del PRO en uso de licencia.

"Conmigo esto se acaba", escribió Bullrich en redes sociales a raíz de la cancelación de vuelos por parte de Flybondi, la cual afectó a miles de usuarios. En Twitter, Tombolini salió al cruce y disparó: "Coincido con vos Patricia, en un gobierno tuyo esto se acaba porque nadie podría viajar más".

"En referencia a FlyBondi, ante tus relatos, te ofrezco datos: hoy el Estado administra las reservas atendiendo prioridades y necesidades de diversos sectores", señaló Tombolini. En este caso, el funcionario afirmó que se conformó una mesa de trabajo entre Secretaría de Comercio, Ministerio de Transporte, Ministerio de Turismo, AFIP, Banco Central y ANAC y se mantuvieron varias reuniones con la empresa para analizar el giro de divisas producto del volumen normal de sus operaciones.

FlyBondi manifestó que por "arrendamiento operativo (leasing) y otros servicios requería de US$ 11 millones en dos meses", pero "el seguimiento en la evolución de pagos por costos arrojo un promedio de US$ 150 mil por avión por mes", subrayó Tombolini. Ante esta situación, el funcionario explicó: "Aceptaron cargar nuevamente SIRASE por US$ 6.2 millones por dos meses. Estas solicitudes están siendo validadas por ANAC, a fin de que la Secretaría de Comercio las autorice".

"La empresa hace un tiempo aumentó su flota y quiere crecer nuevamente (señal de que el país mejora). De hecho, apoyamos su crecimiento pero hemos sido claros: debe hacerlo con financiamiento propio, algo que no aceptó", concluyó Tombolini.

Conflicto en Flybondi: qué le respondió el Gobierno a la empresa

Flybondi canceló este martes varios de sus vuelos que afectarán a más de 5.000 pasajeros. La empresa low cost afirmó que la medida responde a las restricciones cambiarias para hacer pagos al exterior, pero desde el Gobierno salieron a responder los argumentos de la compañía.

“Actualmente existen medidas oficiales que son restrictivas para las empresas que necesitan acceder a moneda extranjera para realizar pagos al exterior. En Flybondi contratamos varios servicios especializados afuera y que se pagan en dólares. Para poder hacerlo debemos pedir autorización periódicamente, pero en los últimos dos meses no recibimos las aprobaciones”, informaron desde la empresa en un comunicado. Por esto, la restricción afectará los días 7, 8 y 9 de junio a 32 vuelos nacionales e internacionales, de los cuales 22 son cancelaciones y 10 serán reprogramados.

Fuentes de la Secretaría de Comercio explicaron: "La empresa quiere aumentar su flota y ahí somos claros: no hay problema en que crezca pero debe hacerlo con financiamiento propio, porque hay un stress en las reservas que el estado debe administrar atendiendo prioridades y necesidades de diversos sectores". Si "no es con financiamiento propio, pueden hacerlo cargando SIRASE a plazo, como hacen los medicamentos por ejemplo (60 días)", pero lo que "no pueden pretender es acceder de manera directa a un tipo de cambio a través del MULC mientras venden pasajes (una manera de vender dólares al tipo oficial) y aprovechar esa diferencia para no utilizar financiamiento propio", sostuvieron desde Comercio.