Ante el círculo rojo, Guzmán rechazó la dolarización y ratificó el gasoducto Néstor Kirchner

El ministro de Economía defendió además el proyecto de renta inesperada y destacó la importancia de reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria para darle batalla a la inflación.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió el proyecto de renta inesperada, rechazó la idea de dolarizar la economía argentina y ratificó la construcción del gasoducto Néstor Kirchner luego de la polémica desatada por la salida de Matías Kulfas. Al hablar ante empresarios en el marco del encuentro anual de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), también destacó la importancia de reducir el déficit fiscal y la emisión monetaria para darle batalla a la inflación.

"Queremos que se siga avanzando en el sendero de reducir el déficit fiscal, como así también la emisión monetaria", admitió el jefe de la cartera de Hacienda al referirse a la evolución de los precios.

En este sentido, dejó en claro que la cuestión macroeconómica "ocupa un espacio central en la dinámica de precios y se requiere atacar desequilibrios de la economía argentina, comenzando por los propios desequilibrios productivos, generando divisas para poder crecer".

El proyecto de renta inesperada

Por otra parte, tal como había hecho antes el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado que envió al foro empresarial, Guzmán defendió el proyecto de gravamen a la renta inesperada presentado el lunes.

"El Estado tiene una responsabilidad en la construcción de reglas de juego para una sociedad que progrese; y no hay progreso si el crecimiento no es compartido", afirmó el ministro, y agregó que "ha habido un shock que ha generado para ciertos sectores una renta que no tiene nada que ver con una mayor inversión sino que es producto del shock internacional, que al mismo tiempo le genera problemas a millones de personas"

Al respecto, sostuvo que "el Gobierno Nacional ha trabajado para articular un proyecto de Ley que nos permita administrar esa renta inesperada de la guerra" en Ucrania.

Así, ratificó el proyecto luego del rechazo que sufrió de parte de los empresarios, ya que, en su discurso previo, el titular de la AEA, Jaime Campos, había afirmado que "en la Argentina hay una muy elevada presión tributaria para el sector formal de la economía, que creció muy fuertemente en los últimos 20 años" y que, por eso, "la propuesta de un impuesto a la renta inesperada es un retroceso"

El rechazo de Guzmán a la dolarización de Argentina

En otro tramo de su exposición, Guzmán se encargó de descartar cualquier posibilidad de dolarización del país: "Desde el punto de vista de la política monetaria, hay un rol para apuntalar a nuestra moneda. Argentina no puede abandonar el camino de construcción de una moneda respetable más fuerte", señaló ante los empresarios, y agregó al respecto que "abandonar la moneda es reconocer una derrota como Estado-Nación".

"Por eso reconocemos que todas esas propuestas que han estado dando vueltas sobre dolarización no tienen sentido desde el punto de vista de la construcción de la república", señaló directamente el ministro.

De este modo, descartó las ideas que en ese sentido lanzaron en los últimos meses el ultraderechista Javier Milei, el diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace y otros dirigentes de ideología liberal.

La importancia del gasoducto Néstor Kirchner

Por otro lado, en su exposición ante los principales empresarios del país, Guzmán subrayó el valor "estratégico" del gasoducto Néstor Kirchner y señaló que esa obra se encuadra "en las necesidades que enfrenta la Argentina". Además, sostuvo que el Gobierno nacional avanzará "impulsando licitaciones técnicas que se adecuan a las necesidades del país".

"Avanzaremos con la obra estratégica del gasoducto Néstor Kirchner, impulsando licitaciones técnicas que se adecuan a las necesidades del país", sostuvo Guzmán.

Guzmán destinó gran parte de su exposición a los proyectos energéticos para lograr el ansiado autoabastecimiento, particularmente a partir de la construcción del gasoducto que unirá las localidades de Tratayén, en Neuquén, con Salliqueló, en el centro-oeste de la provincia de Buenos Aires.

De esta forma, el ministro ratificó la importancia de la construcción de esta obra lanzada por el Gobierno a fines de abril pero que ha sufrido varios problemas desde entonces, como la renuncia del hombre a cargo de ejecutar la obra, Antonio Pronsato, y el pedido de datos de la licitación hecha este martes por el juez Daniel Rafecas en base a las denuncias opositoras hechas tras la difusión del off que desató la renuncia de Kulfas.

Con información de Télam