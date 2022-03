Moroni insistió en que el acuerdo con el FMI no incluye una reforma laboral

El ministro de Trabajo resaltó que el memorándum que ahora votará el Senado "no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral".

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario no contempla ninguna reforma laboral. "Este acuerdo se enmarca en las pautas que se lograron hasta ahora en los niveles de empleo. No estamos pensando otra cosa. Claramente el programa del acuerdo no tiene ninguna pauta de modificación de la legislación laboral", sostuvo el funcionario al exponer en la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto para pactar un plan de flexibilidades extendidas con el FMI.

"Es algo que me he cansado de decirlo: No forma parte del diccionario de este Gobierno una reformas laborales", reiteró Moroni en la reunión que se realiza desde las 15 en el Salón Azul del Palacio Legislativo.

En el encuentro también participan el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro de Economía, Martín Guzmán; el presidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y la directora de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont. La iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 202 votos afirmativos, 37 negativos y 13 abstenciones.

"Tampoco en materia previsional. Lo único que habla es de hacer los estudios, cosa que ningún país serio en el mundo se niega a discutir sus sistema previsional y sus consecuencias, las cuales hacen relación al contrato social", argumentó Moroni.

El funcionario resaltó que "lo que se hizo durante la pandemia es mantener las unidades productivas". "Este acuerdo se inscribe dentro de las políticas llevadas a cabo por este Gobierno, que es un proyecto de desarrollo", agregó.

Moroni sostuvo que se atravesó durante la pandemia "la peor crisis desde que tengamos memoria, que provocó una caída del PIB de diez puntos. Sin embargo, Argentina fue uno de los que menos empleo formal perdió en el mundo".

Recordó que se prohibieron los despidos y se asistieron a las empresas con el REPRO. "Si no hubiéramos hecho todo esto, no hubiéramos tenido la recuperación que hoy tenemos. Hoy estamos en niveles de empleo por encima de la pandemia y un 0,2 por encima de diciembre de 2019", agregó el titular de la cartera laboral.

"De hecho, en 2022 se crearon más de 200 mil puestos puestos de trabajo. Las negociaciones paritarias funcionan maravillosamente y no son comunes en el mundo. Esas negociaciones permitieron que el salario promedio cayera solamente un 0,1 por ciento en la pandemia. Y, saliendo de ella, el crecimiento fue del 3,4 por ciento", destacó.

"Es este mismo gobierno el que viene a plantear lo que considera el mejor acuerdo posible. Necesitamos que esto se sostenga y vamos a poder ir a un proceso de desarrollo productivo", concluyó Moroni.