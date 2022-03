IDEA le pidió a los legisladores que aprueben el acuerdo con el FMI

Los representantes de las empresas más grandes en Argentina le pidieron al Congreso que ratifique el acuerdo al que llegó el Gobierno con el Fondo.

Los empresarios reunidos en el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) le pidieron a los legisladores que aprueben el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Se trata en el Congreso la renegociación de la deuda de US$ 45.000 millones que el país mantiene con el organismo.



"Después de muchos meses de negociación con el Fondo Monetario Internacional el Gobierno nacional ha logrado un acuerdo que, si bien no soluciona los problemas de la Argentina, genera un respiro para empezar a ordenar la macroeconomía", destacó el Instituto que reúne a las principales compañía que operan en el país.

Desde IDEA expresaron que observan "con preocupación la posibilidad de ir a un default, ya que sólo agravaría la situación de todos, y muy especialmente la de los más humildes". "Un acuerdo implica tener la posibilidad de empezar a trabajar hacia una Argentina más creíble que pueda atraer inversiones y generar trabajo", agregó el comunicado.



Por todo esto, desde IDEA pidieron "a todos los que tienen incidencia en el devenir del tratamiento del acuerdo que trabajen incansablemente para que el resultado construya una salida de la situación crítica en la que se encuentra el país para, finalmente, poder crecer de manera sostenible con más integración y desarrollo".

La ratificación del acuerdo

En su exposición en el Congreso, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que "no se está agregando un solo dólar de deuda al Stand-by". "Lo que se concretó en primer lugar es un perímetro equivalente al programa stand by del 2018, es decir, un préstamo medido en dólares de 44.500 millones de dólares", detalló Guzmán. El funcionario sostuvo que el acuerdo contempla "una filosofía en la que el Estado cumple un rol que daña en vez de ayudar; y eso se refleja en que no hay ninguna reforma con quita de derechos".

Guzmán expuso en la Cámara de Diputados junto con la plana mayor de la cartera para exponer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda el proyecto de acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Si no se resolviese lo del acuerdo con el FMI habría una situación significativamente más dañina en el frente cambiario, inflación, actividad, empleo y todo el frente social", señaló a los legisladores presentes.