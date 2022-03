El FMI destacó la recuperación en Argentina pero advierte por la guerra en Ucrania

En su habitual conferencia de prensa, el vocero del organismo, Gerry Rice, defendió la aprobación del nuevo programa del país registrada el viernes pasado.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó la recuperación económica en Argentina pero advierte por la guerra en Ucrania. El board del organismo aprobó el acuerdo el viernes pasado luego del visto bueno del Congreso Nacional.

En su habitual conferencia de prensa, el vocero del organismo, Gerry Rice, defendió la aprobación del nuevo programa del país. “Creemos que el programa de Argentina tiene objetivos pragmáticos y realistas con políticas creíbles que permitirán fortalecer la situación del país y comenzar el proceso de bajar la inflación con una reducción gradual del déficit fiscal y fortalecer el esquema monetario, el poder del peso y la competitividad de sectores claves”, expresó Rice.

FMI: "La economía se está recuperando más sólidamente que lo que se preveía"

Sobre el programa, el vocero de Kristalina Georgieva sostuvo: “Hay riesgos excepcionalmente altos, pero creemos que el programa tiene objetivos pragmáticos y realistas; si se implementan, podrán lograr los objetivos”.

“Los riesgos del programa son excepcionalmente altos porque la situación económica y social de la Argentina es frágil y nuevos shocks se han materializado; en los últimos 3 años la economía ha sufrido una recesión, con alta pobreza y una alta inflación", dijo.

Asimismo, Rice agregó: "Aunque la economía se está recuperando más sólidamente que lo que se preveía, hay otro shock que se sumó, asociado a la situación en Ucrania como en otros países y por eso no es sorpresivo que el riesgo sea alto”, afirmó.

Respecto de la posibilidad de discutir nuevamente la reducción de las sobretasas del crédito del país, Rice aclaró: “No son para todos los créditos, sino para países con créditos excepcionalmente altos; los artículos del FMI no permiten suspensiones particulares para un país determinado y no estoy al tanto de ninguna discusión particular que se vaya a producir sobre este tema”.

Tras la aprobación en Diputados y en el Senado, el viernes pasado el directorio del Fondo dio lugar a un programa por 3 años para la Argentina para refinanciar en 12 años una deuda de unos USD 45.000 millones.

Por otra parte, Rice se refirió este jueves a las crecientes presiones inflacionarias globales por la invasión rusa a Ucrania y al impacto de los cortes en la cadena de abastecimiento sobre el PBI y el costo de vida internacional. “Este problema incrementará el costo de vida sobre todo para los hogares más pobres y sumará más riesgos a las presiones inflacionarias previas. Si hay mas riesgo los bancos centrales deberán acelerar la suba de las tasas de interés, pero no hay que crear más trabas ni controles”, afirmó.

Además, este conflicto “afectará el precio y la cantidad de materias primas y en particular comida y energía; los más impactados por estos fenómenos serán los pobres con mayor gasto en productos esenciales. A la vez, los productores de combustibles a la vez pueden verse beneficiados”, concluyó.